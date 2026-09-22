Investigan la muerte de una policía de 23 años en Salta.

Una agente perteneciente a la Policía de Salta falleció este lunes después de haber sido hallada gravemente herida en el interior de su vivienda. Tras recibir las primeras atenciones médicas en el domicilio, la mujer fue derivada de urgencia y en código rojo al Hospital San Bernardo debido a la severidad de su cuadro.

Sin embargo, los profesionales de la salud realizaron distintas maniobras para intentar salvarla, pero finalmente murió. El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana del lunes en el barrio Fraternidad, en la ciudad de Salta.

Quién era la policía hallada gravemente herida en su casa La mujer fue identificada como Nicole Paz, una suboficial de la Policía de Salta que llevaba cerca de tres años formando parte de la fuerza provincial, de acuerdo con la información publicada por el portal del diario El Tribuno. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer de manera oficial cuáles eran las lesiones que presentaba la mujer ni las circunstancias que rodearon los instantes previos a su hallazgo.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Salta, que intenta determinar cómo se desarrollaron los hechos antes de que la suboficial fuera encontrada. El objetivo es esclarecer qué ocurrió previo a su derivación al Hospital San Bernardo y determinar el origen de las heridas que, posteriormente, terminaron ocasionándole la muerte.

El fallecimiento de Paz ocurrió, además, antes de que transcurrieran 24 horas desde el hallazgo de otro miembro de la fuerza muerto en la ciudad de Salta. En paralelo al avance de las pesquisas, la Policía de Salta seguirá reuniendo elementos que permitan esclarecer ambos episodios. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Nº 2 de la provincia. Luego de que se conociera el fallecimiento de Nicole, sus amigos expresaron su profundo dolor a través de distintos mensajes de despedida. Una de las personas cercanas a la joven escribió: “Amiga de mi corazón pienso y pienso pero no puedo encontrar respuestas a esta dura decisión, sos y serás siempre esa personita tan linda buena que siempre estuvo para todas nosotras, nos quedaron muchas charlas pendientes salidas mateadas juntas, Solo descansa en paz y mándanos muchas fuerzas”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







