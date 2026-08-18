Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado por homicidio en Jujuy

Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado en Jujuy (Foto ilustrativa)

Matías Yachima, de 27 años, fue condenado a 9 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su responsabilidad penal por los delitos de Homicidio Simple y Robo en Concurso Real en Libertador . La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado celebrado este martes en Jujuy.

El acuerdo fue impulsado por el fiscal Ernesto Lian Resua y contó con la intervención del defensor público Marcelo Adrián Ferreyra. Además, según se informó, se obtuvo la conformidad de las partes en cumplimiento de la Ley de Víctimas N° 27.372.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 11 de junio de 2026 , en el barrio Patricias Argentinas. La víctima fue identificada como Cristian Soto, de 24 años. De acuerdo con la acusación, Yachima increpó a Soto para reclamarle una deuda de $20.000 . Ante la negativa de pago, lo atacó con un cuchillo tipo Tramontina y le provocó una grave lesión en el rostro.

La herida derivó en un traumatismo severo de cráneo y Soto fue trasladado al Hospital Oscar Orías, donde falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas. Al expediente también se acumuló un hecho anterior por el delito de robo, por el cual el acusado también reconoció su responsabilidad.

Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado en Jujuy (Foto ilustrativa)

Por qué acordaron una pena de 9 años y 3 meses

Al fundamentar la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta la gravedad del homicidio y la pérdida de una vida humana. También consideró la falta de antecedentes penales de Yachima y su situación de vulnerabilidad sociofamiliar.

Desde el Ministerio Público señalaron además que la resolución mediante juicio abreviado permitió evitar un debate oral prolongado y reducir la revictimización de los familiares de Soto, quienes no deberán volver a atravesar el relato de los hechos durante un juicio.

El fiscal sostuvo que la pena acordada resulta adecuada y razonable para el caso y que coincide con la sanción que la acusación hubiera solicitado en un eventual debate oral, de acuerdo con las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Seguirá detenido en el Penal N° 1

La sentencia también dispuso el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados, incluido el arma blanca utilizada durante el homicidio. Además, el condenado deberá afrontar las costas del proceso y continuará alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 1, donde cumplirá la pena impuesta.