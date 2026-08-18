martes 18 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2026 - 16:14
Jujuy.

Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado por homicidio en Jujuy

Matías Yachima, de 27 años, reconoció su culpabilidad por el homicidio de Cristian Soto ocurrido en junio en Libertador.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado en Jujuy (Foto ilustrativa)

Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado en Jujuy (Foto ilustrativa)

Matías Yachima, de 27 años, fue condenado a 9 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su responsabilidad penal por los delitos de Homicidio Simple y Robo en Concurso Real en Libertador. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado celebrado este martes en Jujuy.

Lee además
Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres
Jujuy.

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres
Alto Comedero: prisión preventiva para el acusado de un homicidio (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Homicidio en Alto Comedero: el imputado seguirá detenido por 45 días

El acuerdo fue impulsado por el fiscal Ernesto Lian Resua y contó con la intervención del defensor público Marcelo Adrián Ferreyra. Además, según se informó, se obtuvo la conformidad de las partes en cumplimiento de la Ley de Víctimas N° 27.372.

El homicidio por una deuda de $20.000

El hecho ocurrió durante la madrugada del 11 de junio de 2026, en el barrio Patricias Argentinas. La víctima fue identificada como Cristian Soto, de 24 años. De acuerdo con la acusación, Yachima increpó a Soto para reclamarle una deuda de $20.000. Ante la negativa de pago, lo atacó con un cuchillo tipo Tramontina y le provocó una grave lesión en el rostro.

Lo mat&oacute; por una deuda de $20.000 y fue condenado en Jujuy (Foto ilustrativa)

Lo mató por una deuda de $20.000 y fue condenado en Jujuy (Foto ilustrativa)

La herida derivó en un traumatismo severo de cráneo y Soto fue trasladado al Hospital Oscar Orías, donde falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas. Al expediente también se acumuló un hecho anterior por el delito de robo, por el cual el acusado también reconoció su responsabilidad.

Por qué acordaron una pena de 9 años y 3 meses

Al fundamentar la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta la gravedad del homicidio y la pérdida de una vida humana. También consideró la falta de antecedentes penales de Yachima y su situación de vulnerabilidad sociofamiliar.

Desde el Ministerio Público señalaron además que la resolución mediante juicio abreviado permitió evitar un debate oral prolongado y reducir la revictimización de los familiares de Soto, quienes no deberán volver a atravesar el relato de los hechos durante un juicio.

El fiscal sostuvo que la pena acordada resulta adecuada y razonable para el caso y que coincide con la sanción que la acusación hubiera solicitado en un eventual debate oral, de acuerdo con las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Seguirá detenido en el Penal N° 1

La sentencia también dispuso el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados, incluido el arma blanca utilizada durante el homicidio. Además, el condenado deberá afrontar las costas del proceso y continuará alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 1, donde cumplirá la pena impuesta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 17 años al gendarme por el homicidio de Ivo Torres

Homicidio en Alto Comedero: el imputado seguirá detenido por 45 días

Intento de homicidio en Alto Comedero: imputaron al acusado y seguirá detenido

Doble homicidio en Pozo Cavado: "A ella la balearon y a él lo quemaron vivo, nos destrozaron"

Desarticularon un torneo de riñas de gallos en Buenos Aires: 27 detenidos

Las más leídas

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco video
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela
Jujuy.

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis. video
Salud.

Detectan dos casos de brucelosis humana en Jujuy y piden extremar la precaución

El Ceibal - San Antonio
Jujuy.

El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

Brucelosis.
Salud.

Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel