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17 de junio de 2026 - 15:55
Jujuy.

Homicidio en Alto Comedero: el imputado seguirá detenido por 45 días

El acusado fue imputado como presunto autor del delito de homicidio en Alto Comedero. La prisión preventiva fue dispuesta por 45 días.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Alto Comedero: prisión preventiva para el acusado de un homicidio (Foto ilustrativa)

Alto Comedero: prisión preventiva para el acusado de un homicidio (Foto ilustrativa)

Dictaron prisión preventiva para el imputado por el homicidio ocurrido en Alto Comedero, durante la madrugada del pasado viernes sobre avenida Forestal. La medida fue solicitada por el fiscal Aldo Lozano y concedida por el Juez de Control interviniente.

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La prisión preventiva será por 45 días

La causa está a cargo del fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de 45 días. El pedido fue aceptado por el Juez de Control.

fiscal lozano
El fiscal Aldo Lozano y la investigaci&oacute;n del crimen en Alto Comedero.

El fiscal Aldo Lozano y la investigación del crimen en Alto Comedero.

Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, período en el que se profundizará distintas medidas vinculadas al esclarecimiento del hecho.

Las medidas que se realizarán en la investigación

Entre las diligencias previstas se encuentran cotejos de ADN sobre elementos secuestrados durante la investigación, estudios técnico-psicológicos al imputado e informes socioambientales vinculados tanto a la víctima como al acusado.

También se analizarán registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad y se avanzará con otras medidas probatorias consideradas relevantes para la causa. El objetivo de la investigación será reunir la totalidad de los elementos necesarios para determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

La familia de la víctima será asistida por el CAV

Por otra parte, la familia de la víctima se encuentra siendo asistida y representada por el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación. La representación está a cargo de Nicolás Flores. Durante la audiencia, la familia solicitó constituirse como querellante en la causa. La investigación continuará en los próximos meses con nuevas medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento del hecho ocurrido en Alto Comedero.

El crimen en Alto Comedero

La víctima fue identificada como Facundo Bermúdez, de 29 años, quien murió luego de ser atacado con un arma blanca en un pasaje del sector. Según la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada, en inmediaciones de avenida Fuerza Aérea. Testigos habrían observado ingresar a un hombre al pasaje y, detrás de él, a dos o tres personas. Minutos después, esos individuos salieron presurosos del lugar.

Detrás de ellos salió Bermúdez, con dificultad para caminar y con una importante pérdida de sangre en una de sus piernas. En medio de la desesperación, llegó hasta una sandwichería cercana para pedir ayuda, pero a los pocos minutos se desvaneció en la puerta del local. Personal del SAME arribó al lugar y constató la muerte del joven. De acuerdo con los primeros datos, presentaba una herida profunda en una pierna, a la altura de la vena femoral, lesión que habría provocado una pérdida de sangre determinante.

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