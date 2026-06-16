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16 de junio de 2026 - 12:38
Policial.

Homicidio en Alto Comedero: detuvieron al principal sospechoso

El hombre fue ubicado en barrio Coronel Arias y quedó imputado por homicidio ocurrido en el barrio Alto Comedero. La causa sigue bajo investigación.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alto Comedero: detuvieron al sospechoso de un homicidio

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La causa es dirigida por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Como parte de la investigación, el sábado se realizó un allanamiento en un inmueble vinculado al sospechoso. En ese procedimiento se secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa, aunque el hombre no fue encontrado en ese lugar.

same ambulancias
El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.

El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.

Cómo fue la detención del sospechoso

Luego de las tareas de búsqueda, personal de la Brigada de Investigaciones logró ubicar al sospechoso el domingo alrededor de las 18 horas en un inmueble del barrio Coronel Arias.

Tras ser detenido, el hombre quedó imputado por el delito de homicidio y permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación penal.

Esperan los resultados de la autopsia

Para la jornada de este lunes está prevista la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, una medida pericial considerada clave para la causa. Los resultados serán incorporados al expediente y podrían aportar precisiones sobre las circunstancias de la muerte.

Desde el inicio de las actuaciones, el fiscal interviniente mantiene contacto con familiares de la víctima, a quienes se les informó sobre los avances del caso, incluida la detención del presunto autor del hecho.

Lo más importante

  • El homicidio ocurrió durante la madrugada del viernes en avenida Forestal de Alto Comedero.
  • El presunto autor fue detenido el domingo cerca de las 18 horas en barrio Coronel Arias.
  • En un allanamiento previo se secuestraron prendas de vestir y elementos de interés para la causa.
  • El hombre quedó imputado por homicidio y se espera el resultado de la autopsia.

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