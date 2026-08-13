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13 de agosto de 2026 - 20:54
Policiales.

Violento robo a un comerciante en La Quiaca: se llevaron dinero y armas

Según la denuncia, cuatro hombres ingresaron al local en La Quiaca, redujeron al comerciante y escaparon con dinero y objetos de valor.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Violentorobo a un comerciante en La Quiaca (Foto generada con IA)

Violento robo a un comerciante en La Quiaca (Foto generada con IA)

Un comerciante de La Quiaca denunció haber sido víctima de un violento robo durante la noche del martes, cuando cuatro hombres ingresaron a su local ubicado sobre avenida Lamadrid, lo redujeron y le exigieron dinero.

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Según informó personal policial, el denunciante afirmo que los sospechosos escaparon con $500.000 y otros elementos de valor. El episodio fue puesto en conocimiento de efectivos de la Seccional 17 luego de que la víctima se acercara hasta la base de Bomberos para pedir ayuda.

Cuatro hombres habrían ingresado al comercio

De acuerdo con el relato aportado a la Policía, el comerciante se encontraba cerrando su negocio cuando dos hombres se acercaron y lo empujaron hacia el interior del local. Minutos después habrían llegado otros dos sujetos, quienes también ingresaron al inmueble. Según la denuncia, los cuatro lo encerraron y comenzaron a exigirle dinero.

Violento robo a un comerciante en La Quiaca

Violento robo a un comerciante en La Quiaca

La víctima logró finalmente desatarse y salir del lugar para pedir asistencia. Tras regresar y revisar el comercio, advirtió el faltante de diferentes pertenencias. Entre los elementos denunciados como robados se encuentran $500.000, armas de caza, dos máquinas contadoras de billetes, un teléfono celular, una cámara fotográfica y llaves.

Investigan el robo en La Quiaca

Luego de la denuncia, se hizo presente personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el lugar. También intervino la Brigada de Investigaciones, cuyos efectivos quedaron a cargo de las tareas tendientes a establecer cómo ocurrió el hecho e identificar a los cuatro sospechosos. La investigación continúa con las medidas de rigor para intentar recuperar los elementos sustraídos y determinar la responsabilidad de los autores.

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