Violento robo en Alto Comedero: golpearon a un hombre y le sacaron el auto

Seccional de Policía N 47

El episodio se registró cuando la víctima fue abordada por varios delincuentes, quienes la agredieron físicamente con el objetivo de apoderarse de su automóvil. Tras concretar el robo, los autores escaparon del lugar a bordo del vehículo sustraído. Hechos de características similares ya se registraron en Alto Comedero durante el último año, generando preocupación entre los vecinos.

La víctima fue atacada antes de que le quitaran el vehículo El hombre, víctima de un violento episodio de inseguridad luego de ser interceptado por delincuentes que lo agredieron físicamente. Según trascendió, los atacantes actuaron con violencia y lograron apoderarse del rodado antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió durante las últimas horas y quedó bajo investigación. Tras el ataque, la víctima realizó la denuncia correspondiente y se activó el protocolo de búsqueda para intentar localizar el vehículo sustraído.

La Policía investiga y busca identificar a los autores Luego del robo, efectivos policiales iniciaron las tareas investigativas para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar quiénes participaron del hecho. Entre las medidas se analiza el registro de cámaras de seguridad y posibles datos que permitan seguir el recorrido del automóvil.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúan las averiguaciones para dar con los responsables. El violento asalto volvió a encender la preocupación por los hechos delictivos cometidos contra vecinos en distintos sectores de la provincia.

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