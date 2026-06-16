San Salvador, Alto Comedero y Palpalá registraron menos delitos contra la propiedad

El Gran Jujuy registró durante mayo de 2026 la menor cantidad de delitos contra la propiedad de los últimos tres años. Según los datos oficiales, durante el quinto mes del año se contabilizaron 542 delitos contra la propiedad en San Salvador de Jujuy, Alto Comedero y Palpalá. El informe refleja una reducción del 11,7% respecto de mayo de 2025 y una caída acumulada del 23,9% en relación con los registros de mayo de 2024.

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Las cifras corresponden al análisis que realiza el Ministerio de Seguridad sobre los principales indicadores delictivos en el área metropolitana de la provincia.

Las estadísticas muestran una disminución progresiva de los delitos contra la propiedad desde 2024. Durante mayo de ese año se registraron 713 hechos, mientras que en mayo de 2025 la cifra descendió a 614 casos.

En mayo de 2026 el número volvió a bajar hasta alcanzar los 542 hechos. Esto representa una reducción de 171 delitos en comparación con los datos registrados dos años atrás.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Ariel Gil Urquiola, señaló que los números actuales corresponden al período con menor incidencia delictiva desde que comenzaron las mediciones comparativas utilizadas por la cartera de Seguridad.

Cómo se planifica la prevención del delito

Desde el Ministerio explicaron que las estrategias de prevención se diseñan a partir del análisis permanente de datos obtenidos en cada jurisdicción.

El sistema permite identificar zonas con mayor concentración de hechos delictivos y distribuir los recursos operativos de acuerdo con las características particulares de cada sector.

Las autoridades señalaron que los recorridos de patrullaje, los controles preventivos y la presencia policial se ajustan de manera constante según los cambios que muestran los mapas del delito.

Esta metodología busca concentrar los esfuerzos de seguridad en aquellos puntos donde se detecta mayor actividad delictiva o riesgo para los vecinos.

La situación en San Salvador de Jujuy

Dentro de la capital provincial, la zona céntrica mantiene una tendencia descendente en comparación con años anteriores.

Los barrios Coronel Arias y Campo Verde aparecen entre los sectores que registraron reducciones significativas en la cantidad de delitos contra la propiedad durante el último período analizado.

Por otra parte, en el área de la ex Terminal de Ómnibus continúan las acciones preventivas vinculadas a hechos de oportunidad, especialmente aquellos relacionados con el descuido de pertenencias personales y objetos de valor.

Entre las medidas implementadas se encuentran los dispositivos de vigilancia urbana y campañas de concientización destinadas a reforzar hábitos de seguridad entre los ciudadanos.

Alto Comedero mantiene indicadores positivos

En Alto Comedero también se registró una disminución interanual de delitos contra la propiedad.

Los datos oficiales muestran mejoras en sectores como 18 Hectáreas y 370 Viviendas, donde la cantidad de hechos denunciados presentó una baja respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, las autoridades detectaron un incremento puntual en la zona de las 150 Hectáreas, situación que motivó el refuerzo de los operativos de vigilancia y control.

Las acciones preventivas en ese sector apuntan principalmente al cuidado de viviendas deshabitadas y al fortalecimiento de medidas de seguridad domiciliaria.

Palpalá presentó los mejores indicadores

Entre las jurisdicciones analizadas, Palpalá registró los resultados más destacados en materia de reducción de delitos contra la propiedad.

Durante mayo de 2024 se contabilizaron 126 hechos, mientras que en mayo de este año la cifra descendió a 102 casos.

Si bien el último informe mostró un leve incremento en comparación con abril, desde Seguridad indicaron que ya se realizaron modificaciones en los recorridos preventivos para reforzar la presencia policial en las zonas con mayor concentración de denuncias.

Dentro de esa ciudad, los robos en viviendas continúan representando uno de los delitos con mayor incidencia, por lo que las estrategias de prevención incluyen tareas conjuntas con vecinos y organizaciones comunitarias.

Participación vecinal y medidas preventivas

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

Entre las recomendaciones difundidas por el Ministerio se encuentran la denuncia de movimientos sospechosos, el mantenimiento de espacios públicos correctamente iluminados y la generación de redes de comunicación entre vecinos.

También se promueven corredores seguros en sectores con alta circulación de personas y mecanismos de contacto directo con las fuerzas de seguridad para reportar situaciones que puedan representar un riesgo para la comunidad.