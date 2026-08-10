Alto Comedero: dónde son las obras de cordón cuneta y badenes

El Gobierno de Jujuy inició obras de cordón cuneta y badenes en once manzanas del sector B2 de Alto Comedero , con el objetivo de mejorar el escurrimiento de aguas pluviales y las condiciones de circulación en el barrio.

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Los trabajos son ejecutados a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y su Secretaría de Infraestructura.

El inicio de las tareas contó con la participación del secretario de Infraestructura, José Suarez, junto a vecinos y vecinas del sector, quienes recorrieron las áreas donde se desarrollarán las intervenciones. Durante el encuentro, el equipo técnico explicó el alcance de las obras y los beneficios previstos para la zona .

Las tareas se desarrollarán en gran parte de las cuadras comprendidas dentro del polígono delimitado por avenida Yuto, al norte; calle Fraile Pintado, al sur; avenida Snopek, al este; y calle Caimancito, al oeste. La ejecución del proyecto fue distribuida entre diez cooperativas jujeñas, cada una con un sector de trabajo asignado.

La intervención contempla la construcción de aproximadamente 2.800 metros lineales de cordón cuneta y 610 metros cuadrados de badenes. También se realizarán rebajes de cabezal para accesos vehiculares y rampas.

El proyecto fue diseñado teniendo en cuenta las pendientes naturales del terreno para garantizar un correcto escurrimiento superficial del agua. Actualmente, los trabajos atraviesan su etapa inicial, con tareas de preparación del terreno, replanteo y excavación, de acuerdo con los estudios técnicos realizados previamente.

Obras de cordón cuneta y badenes en Alto Comedero

“Diez cooperativas de trabajo son parte de la ejecución”

José Suarez destacó el inicio de una nueva intervención en Alto Comedero y aseguró que existen distintas obras en ejecución en esa zona de la capital jujeña. “Desde la Provincia tenemos desplegadas decenas y decenas de obras desde distintas áreas”, señaló.

El funcionario mencionó además algunas de las intervenciones desarrolladas desde la Secretaría de Infraestructura. “Las intervenciones van desde los cuatro puentes alcantarillas para la comunicación segura y el manejo de aguas superficiales entre cinco sectores, la ampliación del puente sobre avenida Snopek, la mejora de espacios públicos recreativos y para el deporte y varias más”, detalló.

Suarez también destacó el impacto de la obra pública sobre el empleo local. “La obra pública es importante para la mejora de la vida de la ciudadanía y, también, para el sostenimiento del trabajo local: en este caso, en el sector B2, diez cooperativas de trabajo son parte de la ejecución”, expresó.