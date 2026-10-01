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1 de octubre de 2026 - 18:48
Jujuy.

Libertador: dictaron prisión preventiva para el único imputado por tentativa de homicidio

El sujeto de 37 años está acusado de homicidio en grado de tentativa y se dispuso que permanezca detenido durante 50 días mientras avanza la investigación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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Este jueves, La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria San Pedro N.º 3, con asiento en Libertador General San Martín, formalizó la acusación penal contra M. A. A. A., de 37 años, por el delito de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de P. A. C., de 35 años.

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De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre de 2026, en un sector del barrio 18 de Noviembre de Libertador General San Martín.

Según la investigación, en el marco de una pelea ocurrida en la vía pública, el imputado habría efectuado un disparo con un revólver calibre .22, que impactó en la cabeza de la víctima.

Crimen en Libertador / hay una persona detenida.

Crimen en Libertador / hay una persona detenida.

La investigación está a cargo del fiscal Ernesto Lian Resúa, quien durante la audiencia fundamentó la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y al posible entorpecimiento de la investigación.

Crimen en Libertador: prisión preventiva por 50 días

Durante la audiencia se convalidó la aprehensión del imputado, se formalizó la acusación penal y se ratificaron los secuestros realizados en el marco de las actuaciones.

Ante el pedido de la Fiscalía, el Juez de Control, Dr. Leonardo Zazzali, dispuso la prisión preventiva del acusado por el término de 50 días. Además, ordenó su inmediato traslado al Servicio Penitenciario.

La medida fue dispuesta mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria. La causa continúa en etapa de investigación y el imputado permanece privado de su libertad por disposición judicial.

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