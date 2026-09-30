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30 de septiembre de 2026 - 10:22
Policiales.

Córdoba: 12 detenidos tras un operativo contra la venta ilegal de armas por redes sociales

La Policía realizó 57 allanamientos y secuestró más de 50 armas de distintos calibres, además de dos proyectiles de mortero y una gran cantidad de municiones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Megaoperativo contra una red de venta y alquiler de armas por las redes sociales en Córdoba.

Megaoperativo contra una red de venta y alquiler de armas por las redes sociales en Córdoba.

Un amplio despliegue policial destinado a desarticular la comercialización y el alquiler clandestino de armas mediante redes sociales y plataformas de mensajería en Córdoba terminó con 12 personas detenidas y el secuestro de más de 50 armas de diferentes calibres.

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De acuerdo con la información difundida por la Policía de la Provincia de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, mediante la Dirección Delitos Contra la Propiedad, llevó adelante 57 allanamientos en simultáneo en diferentes localidades del territorio provincial.

Una investigación de ocho meses detrás del operativo

El operativo fue llevado a cabo luego de una pesquisa que se prolongó durante ocho meses y permitió incautar más de 50 armas, entre pistolas, revólveres, escopetas y fusiles de diferentes calibres. También fueron secuestrados dos proyectiles de mortero y una importante cantidad de municiones.

La pesquisa permitió determinar que el armamento era publicitado y vendido de forma clandestina mediante plataformas digitales, con precios considerablemente más bajos que los establecidos en el circuito comercial habilitado. De acuerdo con lo informado, esa diferencia de valores funcionaba como uno de los principales recursos utilizados para atraer a potenciales compradores.

Los 57 procedimientos fueron desplegados en forma simultánea y coordinada, y como resultado de los operativos se concretó la detención de 12 personas presuntamente relacionadas con la venta ilegal de estas armas.

Las medidas judiciales alcanzaron distintos inmuebles identificados como lugares destinados a la comercialización o al resguardo del armamento que posteriormente fue incautado.

En el despliegue intervinieron efectivos de Policía Caminera, Explosivos, DUAR, Patrulla Rural, CAP y Unidades Especiales, junto con integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba y de Gendarmería Nacional.

Los procedimientos contaron con la autorización de la fiscal María Celeste Blasco y se concretaron tanto en la ciudad de Córdoba como en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz y Deán Funes.

Otros elementos fueron secuestrados y cómo funciona el circuito

Dentro de los elementos secuestrados durante los procedimientos también se halló pólvora utilizada para la recarga de municiones. Las 12 personas detenidas son mayores de edad.

El operativo estuvo bajo la supervisión del jefe de Policía, Marcelo Marín, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe de la fuerza, Alberto Bietti; y el director general de Investigaciones Criminales, Carlos Palaver, además de otras autoridades que participaron del despliegue.

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación, señala una de las vías más frecuentes mediante las cuales el armamento termina incorporándose al mercado clandestino: recurrir a personas autorizadas para adquirir o ingresar armas legalmente, que luego son utilizadas como intermediarias. El informe identifica a quienes cumplen ese rol como “testaferros de armas de fuego”.

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