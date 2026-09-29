La Selección Argentina vuelve a Córdoba: así se prepara la ciudad para el partido

Luego de su participación en el Mundial 2026 , la Selección Argentina retomará la actividad con un nuevo compromiso internacional. El conjunto conducido por Lionel Scaloni se medirá ante Bolivia en un encuentro amistoso correspondiente a la ventana FIFA , que marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo tras la final que disputó en la Copa del Mundo.

El partido tendrá lugar este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , que funcionará con una capacidad limitada al 50% como consecuencia de la sanción aplicada por los episodios de cantos discriminatorios y homofóbicos.

Mientras tanto, en Córdoba comienza a respirarse el clima previo al encuentro . Aunque la ciudad atraviesa este lunes una jornada marcada por una intensa lluvia y todavía mantiene cierta tranquilidad, se espera que el entusiasmo por la presencia de la Selección Argentina aumente progresivamente a medida que se acerque la hora del partido.

El plantel de la Scaloneta arribará a La Docta este martes durante las últimas horas de la tarde, después de que Lionel Scaloni brinde la conferencia de prensa y el equipo complete una nueva práctica en el predio de Ezeiza.

Cómo será el operativo en el Kempes por la sanción de FIFA

El duelo ante Bolivia tendrá localidades agotadas en Córdoba. Debido a la sanción vigente, el Kempes podrá utilizar únicamente el 50% de su capacidad, por lo que se espera la presencia de cerca de 30 mil espectadores en las tribunas.

A raíz de los episodios protagonizados por hinchas argentinos durante los encuentros ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España, la FIFA aplicó una sanción por la presencia de cantos y expresiones de contenido racista, homofóbico y discriminatorio.

Como parte de la medida, se estableció una penalización económica y se dispuso que el estadio tenga restringido el acceso a la mitad de sus tribunas. Según informó la AFA, la reducción del aforo alcanzará principalmente a los sectores ubicados detrás de los arcos.

Como consecuencia de la sanción, la Popular Sur Luis Fabián Artime (Cabecera Sur) permanecerá cerrada y no podrá recibir espectadores durante el partido. En tanto, la Popular Norte Daniel Alberto Willington (Cabecera Norte) verá limitada su capacidad en 2.500 localidades con respecto al aforo que suele tener disponible.

En cuanto a la Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este), su ingreso estará reservado únicamente para niños y niñas de hasta 12 años que integren clubes o formen parte de organizaciones sociales, de acuerdo con la modalidad definida para la presentación de la Selección Argentina.

Los cambios previstos se aplicarán exclusivamente en las áreas señaladas y forman parte del esquema de capacidad establecido para esta jornada. Bajo estas condiciones, la organización del encuentro lleva adelante los preparativos necesarios para que el evento transcurra con normalidad y los asistentes puedan acceder al estadio respetando las disposiciones vigentes.

Estacionamiento y precios

Por otro lado, ya se encuentra disponible la posibilidad de reservar espacios para estacionar vehículos mediante el sitio de Caminos de las Sierras. El Estadio Parking dispone de 2.740 plazas, repartidas entre siete playas situadas en las inmediaciones del estadio Kempes, cada una de ellas equipada con ingresos propios, pórticos de acceso, sanitarios y sistemas de prevención y protección contra incendios.

Quienes lleguen en auto deberán pagar 20.000 pesos por el estacionamiento, mientras que la tarifa para las motocicletas será de 10.000 pesos. La operación podrá efectuarse de manera virtual utilizando tarjeta de crédito, débito o código QR. El acceso de los vehículos al predio estará habilitado a partir de las 16 de este miércoles.

Además, el partido tendrá un condimento especial para Cristian Cuti Romero, quien llevará por primera vez la cinta de capitán en su brazo izquierdo. El defensor fue elegido por el cuerpo técnico para asumir ese rol luego del retiro de Messi y tendrá su estreno como capitán en Córdoba, su ciudad natal, precisamente en el Kempes, escenario en el que supo disputar encuentros con Belgrano.

La agenda de amistosos y la despedida de Messi

El compromiso que la Selección Argentina afrontará este miércoles abrirá una serie de tres partidos amistosos programados para la actual fecha internacional. Tras este duelo, el conjunto nacional volverá a presentarse el 3 de octubre frente a Burkina Faso y cerrará la agenda el 6 de octubre ante Benín, en ambos casos en el estadio Monumental. Este último encuentro tendrá un significado especial, ya que estará marcado por la despedida de Messi de la Selección Argentina.

El partido frente a Bolivia le permitirá a Lionel Scaloni comenzar a evaluar distintas variantes dentro del equipo y sumar minutos de competencia a una nómina que reúne tanto a jugadores con experiencia mundialista como a nuevos integrantes que empiezan a ganar protagonismo en el proceso de recambio de la Selección Argentina.