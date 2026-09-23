Se confirmaron dos bajas en la Selección argentina para los próximos amistosos

La Selección argentina continuó este miércoles con sus entrenamientos en el predio de Ezeiza.

La Selección argentina volvió a trabajar este miércoles en el predio de Ezeiza con la mirada puesta en los tres encuentros de preparación que disputará durante esta fecha FIFA frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín . La jornada dejó como principal novedad la desafectación de Thiago Almada y Juan Foyth , quienes habían llegado a la concentración con distintas molestias físicas.

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Almada había sufrido una lesión muscular el último sábado , durante el partido que River disputó frente a Huracán, mientras que Foyth terminó con una molestia tras su participación en LaLiga de España .

Aunque ninguno de los dos estará disponible para los partidos amistosos de la fecha FIFA , ambos formarán parte del homenaje que la AFA organiza para Messi ante Benín , un reconocimiento que contará con la presencia de todos los integrantes del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 .

El volante del Manchester City arribó anoche a la Argentina y, durante la mañana de este miércoles, se incorporó a los trabajos junto al resto del plantel . Con su llegada, Lionel Scaloni cuenta prácticamente con todo el grupo convocado , a excepción de otros cuatro futbolistas que fueron citados exclusivamente para disputar el encuentro del 6 de diciembre .

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Los futbolistas que completan ese grupo son Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En la jornada de hoy, el seleccionado llevó adelante trabajos tácticos sobre el campo de juego y volverá a entrenarse mañana. La práctica tendrá una particularidad: los últimos 15 minutos estarán habilitados para la prensa.

La renovación de Scaloni está cerca

Después de la derrota en la final frente a España, Scaloni generó sorpresa al dejar abierta la posibilidad de no continuar al frente de la Selección argentina.

A partir de ese escenario, la AFA mantuvo las conversaciones para intentar definir su futuro y, de acuerdo con información a la que accedieron colegas de TN, el entrenador habría vuelto a evaluar su postura y crecen las posibilidades de que prolongue su vínculo.

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A diferencia de la modalidad habitual en los ciclos de los seleccionadores nacionales, Scaloni y la AFA avanzarían en un contrato por dos años, con vigencia hasta la próxima Copa América y la alternativa de prolongarlo posteriormente hasta el Mundial. Además, el acuerdo contemplaría una cláusula que le permitiría al entrenador finalizar el vínculo por decisión propia una vez concluida la competencia.

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