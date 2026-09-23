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23 de septiembre de 2026 - 12:47
Deportes.

Se confirmaron dos bajas en la Selección argentina para los próximos amistosos

Thiago Almada y Juan Foyth quedaron fuera de la convocatoria por distintas lesiones y no estarán en los tres partidos de la fecha FIFA.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección argentina continuó este miércoles con sus entrenamientos en el predio de Ezeiza.

La Selección argentina continuó este miércoles con sus entrenamientos en el predio de Ezeiza.

La Selección argentina volvió a trabajar este miércoles en el predio de Ezeiza con la mirada puesta en los tres encuentros de preparación que disputará durante esta fecha FIFA frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. La jornada dejó como principal novedad la desafectación de Thiago Almada y Juan Foyth, quienes habían llegado a la concentración con distintas molestias físicas.

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Almada había sufrido una lesión muscular el último sábado, durante el partido que River disputó frente a Huracán, mientras que Foyth terminó con una molestia tras su participación en LaLiga de España.

Aunque ninguno de los dos estará disponible para los partidos amistosos de la fecha FIFA, ambos formarán parte del homenaje que la AFA organiza para Messi ante Benín, un reconocimiento que contará con la presencia de todos los integrantes del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.

Enzo Fernández se sumó a las prácticas

El volante del Manchester City arribó anoche a la Argentina y, durante la mañana de este miércoles, se incorporó a los trabajos junto al resto del plantel. Con su llegada, Lionel Scaloni cuenta prácticamente con todo el grupo convocado, a excepción de otros cuatro futbolistas que fueron citados exclusivamente para disputar el encuentro del 6 de diciembre.

En qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City.

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Los futbolistas que completan ese grupo son Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En la jornada de hoy, el seleccionado llevó adelante trabajos tácticos sobre el campo de juego y volverá a entrenarse mañana. La práctica tendrá una particularidad: los últimos 15 minutos estarán habilitados para la prensa.

La renovación de Scaloni está cerca

Después de la derrota en la final frente a España, Scaloni generó sorpresa al dejar abierta la posibilidad de no continuar al frente de la Selección argentina.

A partir de ese escenario, la AFA mantuvo las conversaciones para intentar definir su futuro y, de acuerdo con información a la que accedieron colegas de TN, el entrenador habría vuelto a evaluar su postura y crecen las posibilidades de que prolongue su vínculo.

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A diferencia de la modalidad habitual en los ciclos de los seleccionadores nacionales, Scaloni y la AFA avanzarían en un contrato por dos años, con vigencia hasta la próxima Copa América y la alternativa de prolongarlo posteriormente hasta el Mundial. Además, el acuerdo contemplaría una cláusula que le permitiría al entrenador finalizar el vínculo por decisión propia una vez concluida la competencia.

Tras el retiro de Messi, la Selección argentina ya tiene rivales y fechas.

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Los amistosos que jugará la Selección argentina en esta fecha FIFA

  • 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
  • 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
  • 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi)

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