Lionel Messi mostró la camiseta de su despedida de la Selección Argentina: "Para toda la vida"

El video del 10.

Lionel Messi presentó la camiseta que utilizará en su último partido con la Selección Argentina, a pocos días del encuentro de despedida que disputará frente a Benín en el estadio Monumental. El capitán mostró el nuevo modelo a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje especial para los hinchas.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió Messi en la publicación. El diseño mantiene los colores tradicionales de la Selección, aunque incorpora algunos detalles particulares para la ocasión: predomina el celeste, con una franja blanca vertical en el centro, mientras que el nombre y el dorsal aparecen en color dorado.

El último partido de Lionel Messi con Argentina El encuentro de despedida está programado para el próximo 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental. Será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección argentina luego de haber confirmado su retiro del equipo nacional.

Para esa jornada también fueron convocados futbolistas que formaron parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Entre los nombres mencionados aparecen Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, quienes acompañarán al capitán durante una noche especialmente preparada para su despedida.

Las entradas para el partido comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18, a través de la plataforma Deportick. Los amistosos de Argentina antes de la despedida La Selección argentina tendrá tres partidos durante esta fecha FIFA. El primero será el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el 3 de octubre, enfrentará a Burkina Faso en el Monumental. Finalmente, el 6 de octubre, Argentina volverá a jugar en el estadio de River para medirse con Benín, encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

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