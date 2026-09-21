FNE 2026: Jujuy elige a su Representante Provincial en el Día de la Primavera

Primavera, estudiantes, música y una de las noches más esperadas de la FNE de septiembre en Jujuy. Hoy lunes 21, la provincia celebrará el Día de la Primavera con la FNE 2026 como gran protagonista: desde las 21, Ciudad Cultural recibirá a las 16 representantes departamentales para elegir a la nueva Representante Provincial.

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La jornada tendrá además un condimento especial: la elección forma parte de la histórica edición número 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y reunirá en un mismo escenario a jóvenes provenientes de la Puna, Quebrada, Yungas y Valles.

La Elección de la Representante Provincial comenzará a las 21 horas en Ciudad Cultural , en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. El ingreso será libre y gratuito , por lo que no será necesario comprar entradas para disfrutar de la noche. Además de la presentación de las candidatas y la elección, habrá música en vivo: Euge Quevedo y La Banda de Carlitos serán los encargados del espectáculo central.

Durante la gala se conocerá a la sucesora de María Victoria Zamar , quien finalizará su mandato como Representante Provincial y entregará sus atributos a la joven elegida en esta edición.

Antes de la gran noche, Ciudad Cultural también tendrá actividad durante la tarde. Entre las 15 y las 18 horas se realizará una nueva exposición de carrozas, otra oportunidad para recorrer de cerca los trabajos realizados por los estudiantes.

Quiénes son las 16 candidatas de toda la provincia

La Puna estará representada por Antonela Chañi, de Cochinoca; Blanca Laime, de Santa Catalina; Elisa Cavanna, de Yavi; Jocelyn Vázquez, de Rinconada; y Jocelyn Soriano, de Susques.

Por la Quebrada participarán Catalina Gordillo Aguaysol, de Tilcara; Camila Vilmonte, de Tumbaya; y Jenifer Quispe, representante de Humahuaca.

Desde las Yungas llegarán Iara Crespo, de Ledesma; Abril Lauriero Lops, de San Pedro; Soledad Balcarce, de Valle Grande; y Valentina Martínez, de Santa Bárbara.

Finalmente, la región de los Valles tendrá como candidatas a Clara Zamar Veritier, representante del departamento Dr. Manuel Belgrano; Alejandra Aramayo, de San Antonio; Victoria Dietz, de Palpalá; y Morella Gira López, de El Carmen.

Así, cada uno de los 16 departamentos tendrá su representante en una noche que volverá a reunir a familias, compañeros, hinchadas y estudiantes alrededor de uno de los momentos centrales de la FNE.

Cortes de tránsito y cambios en los colectivos

Quienes tengan previsto llegar a Ciudad Cultural deberán considerar que habrá un operativo especial de tránsito. Los cortes comenzarán a las 18 horas en distintos accesos al predio y desde ese mismo horario estará prohibido estacionar sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

A partir de las 19 horas también se modificarán los recorridos de los colectivos urbanos, con paradas establecidas sobre avenida de las Carrozas. En tanto, los taxis de radiollamada tendrán una parada habilitada en avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy. La Municipalidad recomendó anticipar los traslados debido a la convocatoria prevista.

Cómo sigue la agenda de la FNE 2026

Después de la Elección Provincial, la fiesta entrará en su última y decisiva semana. El martes 22 comenzará a las 8 el 42° Congreso Nacional de la Juventud en el Centro de Innovación Educativa; de 14 a 17 habrá Fun Fest y desde las 20 se realizará un desfile doble en Ciudad Cultural.

El miércoles 23 continuará el Congreso Nacional de la Juventud desde las 8, habrá nuevamente Fun Fest de 14 a 17 y otro desfile doble desde las 20.

El jueves 24 llegará el tradicional Día del Carrocero, de 14 a 17, y por la noche, desde las 20, se realizará otro desfile doble.

Uno de los grandes momentos llegará el viernes 25 de septiembre, cuando desde las 21 se realice la Elección de la Representante Nacional en el estadio 23 de Agosto.

Finalmente, la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes cerrará el sábado 26, con el desfile y la entrega de premios desde las 20 en Ciudad Cultural.

Jujuy comienza así una semana cargada de emoción. Y este 21 de septiembre, mientras toda la provincia celebra la llegada de la primavera y el Día del Estudiante, 16 jóvenes vivirán una de las noches que quedará para siempre entre sus recuerdos de la FNE.