FNE 2026: terminó la primera jornada de Exposición de Carrozas en Ciudad Cultural

Comenzó la exposición de carrozas en Ciudad Cultural

La primera jornada de la Exposición de Carrozas y Carruajes de la FNE 2026 se realizó este domingo en Ciudad Cultural. La propuesta permite recorrer y observar los trabajos realizados por estudiantes de distintos establecimientos de Jujuy.

Comenzó la Exposición de Carrozas en Ciudad Cultural Una jornada para recorrer las carrozas Desde las 16 y hasta las 20 horas (tanto hoy como mañana) , las carrozas y carruajes permanecerán en las carpas instaladas en Ciudad Cultural para que el público pueda acercarse a conocer sus diseños y detalles. La actividad tiene entrada libre y está pensada para toda la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) El trabajo de los estudiantes, en exposición La exposición permite observar de cerca las distintas producciones realizadas por los estudiantes y carroceros durante los meses de preparación para la FNE 2026.

Las estructuras, diseños, figuras y elementos que forman parte de cada propuesta pueden apreciarse durante esta jornada, fuera del contexto habitual de los desfiles.

La exposición continúa el lunes La muestra tendrá una segunda jornada este lunes 21 de septiembre, de 15 a 18 horas, también en Ciudad Cultural. De esta manera, quienes no puedan acercarse este domingo tendrán una nueva oportunidad para recorrer las carrozas y carruajes que forman parte de la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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