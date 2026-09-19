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19 de septiembre de 2026 - 21:50
Jujuy.

FNE 2026: Hermosos detalles de las carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Como ocurre año tras año, los estudiantes asombran a todos con sus carrozas y carruajes en la FNE generando el asombro de toda la gente que llegan para acompañarlos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Como cada septiembre la juventud de Jujuy vuelve a mostrar su talento en el trabajo artesano de los canchones. Los detalles de las carrozas y carruajes, las obras de arte de los carroceros jujeños, vuelve a generar admiración en la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Muchas veces con pocos recursos pero con un montón de ideas, los estudiantes realizan hermosas creaciones usando todo lo que tienen a mano y hasta con los materiales menos pensados adoran su carroza o carruaje. También una opción que cada vez crece más es el reciclaje.

Detrás de cada carroza hay historias, esfuerzo, horas sin dormir y noches en los canchones. Toda esta creatividad estudiantil se ve plasmada cada noche en los desfiles de Ciudad cultural ante la mirada de miles de jujeños asombrados por el trabajo de los carroceros de Jujuy.

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