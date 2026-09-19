FNE 2026: "El carruaje representa nuestra cultura", dijeron emocionados los carroceros de Nuevo Pirquitas.

Carroceros Nuevo Pirquitas

Se vive a pleno el segundo desfile doble de carrozas en Avenida de los Estudiantes en el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Este año varios colegios participan por primera vez de la fiesta estudiantil, y uno de ellos es el Secundario de Nuevo Pirquitas.

Son 22 carroceros de 29 estudiantes los que se encuentran en San Salvador para vivir la FNE y no ocultaron su emoción a la hora de desfilar junto a su carruaje, “es nuestra primera vez en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, estamos muy entusiasmados, muy alegres por vivir esta experiencia tan hermosa”, dijo Maximiliano Pérez, carrocero del Secundario Nuevo Pirquitas.

“Nuestro carruaje representa nuestra cultura, que es lo que hay allá”, dijo y agregó que “nos representa a nosotros como pueblo y a las localidades de allá”.

Carruaje reciclable El carrocero contó también como trabajaron en el canchón y como priorizaron los productos locales y el material reciclable, “el carruaje es un 95% reciclado y el principal producto que utilizamos es la lana compactada de oveja y de llama”.

En este caso sostuvo que hubo un trabajo coordinado con las familias para desarrollar esta obra de arte, “utilizamos varios procesos y es por eso que queremos agradecer también la colaboración de nuestras mamás que nos ayudaron mucho”. “Estamos muy contentos y muy entusiasmados, no puedo explicar esta alegría tan inmensa que estamos viviendo”, dijo el carrocero mientras disfrutaba del aplauso de todos los presentes.

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