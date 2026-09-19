FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo como su representante

FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo para representar a la provincia en Jujuy

La FNE 2026 sumó una nueva protagonista de cara a la Elección Nacional en San Salvador de Jujuy. Verónica Isabela Carrizo, representante del departamento Metán, fue elegida como representante provincial de Salta y llegará a nuestra provincia para participar de la gran noche del 25 de septiembre.

La elección provincial salteña se realizó en la localidad de El Galpón , departamento Metán, donde representantes de distintos puntos de Salta participaron de una jornada que reunió, según la organización, a cerca de 6.000 personas.

Familiares, amigos, estudiantes y delegaciones acompañaron a las jóvenes durante una noche marcada por la música y la expectativa. Finalmente, Verónica Isabela Carrizo , representante de Metán, fue elegida para encabezar la representación salteña durante el período 2026-2027.

Su elección adquiere una relevancia especial para Jujuy, ya que será una de las jóvenes que llegará a San Salvador de Jujuy para participar de uno de los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo para representar a la provincia en Jujuy

Quién es Isabela Carrizo, la joven que llegará a Jujuy

Carrizo llegó a la instancia provincial luego de haber sido elegida como representante del departamento Metán. Tras la definición en El Galpón, quedó oficialmente designada para representar a toda Salta en la próxima instancia nacional.

El cuadro de honor se completó con Stefania Di Francesco Kovac, del departamento Rosario de la Frontera, como primera princesa, y Briana Torres Medina, representante del departamento San Martín, como segunda princesa.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Isabela Carrizo, quien tendrá pocos días para prepararse antes de viajar a Jujuy y sumarse a las representantes de las distintas provincias argentinas.

La agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y sus actividades en Jujuy tendrá como uno de sus momentos más esperados precisamente la elección que reunirá a las delegaciones de todo el país.

Cuándo será la Elección Nacional de la FNE 2026

La Elección de la Representante Nacional de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes está prevista para el viernes 25 de septiembre a las 21 horas.

El escenario será el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, donde las representantes provinciales compartirán una de las noches más importantes de la FNE.

Isabela Carrizo llegará así desde Salta para representar a su provincia ante el público jujeño y las delegaciones que formarán parte de la celebración nacional.

La elección salteña se suma a las definiciones provinciales que se desarrollan durante estos días, mientras Jujuy avanza con su calendario de desfiles, exposiciones de carrozas y elecciones en el marco de la FNE 2026.

Con la representante de Salta confirmada, comienza la cuenta regresiva para conocer a todas las jóvenes que estarán presentes en el Estadio 23 de Agosto el próximo 25 de septiembre.