sábado 19 de septiembre de 2026
18 de septiembre de 2026 - 20:00
en vivo Jujuy.

FNE 2026: así pasó el primer desfile doble de carrozas y carruajes

Tras la suspensión por lluvia, este viernes los Grupos A y B desfilaron en Ciudad Cultural en el marco de la FNE 2026, con transmisión en vivo de Canal 4.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

EN VIVO

Ya se vive la FNE 2026 y, tras la suspensión por lluvia del desfile del Grupo A previsto para el jueves 17, este viernes desde las 20 se realizó en Ciudad Cultural el desfile de carrozas y carruajes de los grupos A y B, que finalmente inauguraron el paso de las obras de los carroceros jujeños en la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Como todos los años, Canal 4 de Jujuy llevará la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes a los hogares de todo el mundo con un gran despliegue en vivo desde Ciudad Cultural. La transmisión de todos los desfiles podrá seguirse a través del canal de YouTube de Canal 4, TodoJujuy.com y todas sus plataformas digitales.

Más carrozas en la Ciudad Cultural

La EET de Palpalá y su temática de Dragon Ball

Martín y la fiesta con los chicos

Brillo, arte y mucho trabajo en cada carroza

Las carrozas continúan desfilando por Ciudad Cultural, llenando la FNE 2026 de color, brillo y creatividad. Detrás de cada estructura están los estudiantes que, después de semanas de esfuerzo y dedicación, hicieron realidad estas verdaderas obras de arte.

Martín Salwe disfrutó a pleno de la FNE 2026 en Ciudad Cultural. En su primera experiencia en la fiesta, se mostró sorprendido por el trabajo de los estudiantes y no dudó en acercarse a las tribunas para compartir la emoción con las hinchadas y las familias.

Habrá asueto escolar

En el marco de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el jueves 24 y viernes 25 de septiembre habrá asueto escolar en todas las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, tanto de gestión pública como privada, social y cooperativa.

Un conductor de lujo

Martín Salwe está en Jujuy y es una de las figuras invitadas para acompañar la transmisión de Canal 4 durante los desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Se mostró sorprendido por el trabajo de los estudiantes y destacó los detalles de las carrozas durante su primer contacto con los carroceros. “Mirá qué lindo que está esto, te lo mostramos”, expresó mientras recorría las estructuras. También resaltó el esfuerzo y la dedicación detrás de cada propuesta: “Es muy bonito, se nota el trabajo de todos, con muchos detalles”.

Martín Salwe en Canal 4

Martín Salwe en Canal 4

Martín Salwe en Canal 4

Martín Salwe en Canal 4

Martín Salwe en Canal 4

Martín Salwe en Canal 4

Palabras de carroceros

Centro Polivalente de Artes

Lo carroceros del Centro Polivalente de artes pasaron junto a su carroza y emocionados dijeron “mucho laburo de verdad, nos costó mucho pero salió hermosa. La carroza es una representación que tenemos del esfuerzo, la auto superación que tenemos, es una muy linda experiencia y vamos a extrañar siempre el colegio”.

“Estoy muy feliz con nuestra carroza”, dijo otra carrocera del Polivalente y se lo dedico “a los padres que nos ayudaron y los profesores asesores”.

Los Lapachos

“Estamos muy felices, comenzaron justo después de las vacaciones. Desde principio de años que estábamos pensando en la carroza, que diseño hacíamos y demás”, dijeron los chicos de Los Lapachos.

Ntra. Señora del Huerto

“Primera vez que soy carrocero, muy feliz y esperemos que podamos defender el título. Soy promo y a los chicos de primero o segundo año les recomiendo vivir esto, es hermoso”, dijo emocionado uno de los carroceros del Colegio Nuestra Señora del Huerto.

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Santa Teresita

“Estoy muy contento, un hermoso grupo que se armó y muy contento por tener este carruaje. Es una alegría muy grande”, sostuvo el carrocero del Santa Teresita con su carruaje homenajeando a artistas jujeños.

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Nueva Siembra

“Estamos re,mil contentos todos, empezamos la construcción la segunda semana de las vacaciones de julio. Ayer se canceló el desfile así que hoy estamos el doble de contentos y esta noche se sale”, afirmó una carrocera del Nueva Siembra.

Nueva Siembra

Nueva Siembra

Marcelo volvió a los desfiles

Una voz que forma parte de la historia de la FNE y que muchos reconocen al instante. Marcelo Ponce volvió a acompañar las noches de desfile, despertando recuerdos de aquellas épocas inolvidables en la Avenida Córdoba. Como un amigo de toda la vida, su voz volvió a estar presente en una de las celebraciones más queridas por los jujeños.

La TODOFNECAM en Ciudad Cultural

Llegó la cámara de #TodoFNE donde podés dejar tu firma, tu curso, tu colegio, un mensaje… ¡lo que quieras! Estará por Ciudad Cultural durante la #FNE2026. Si la ves, acercate, firmá y dejá tu marca en esta edición de la fiesta.

Doble desfile en marcha

Las primeras carrozas ya comenzaron a recorrer Ciudad Cultural en una noche especial de la FNE 2026. Miles de personas acompañan el paso de las creaciones estudiantiles y viven a pleno el doble desfile, con toda la emoción, el color y el trabajo de los carroceros jujeños como protagonistas.

La primera

La carroza del Colegio del Huerto fue la encargada de abrir el paso de las creaciones estudiantiles en una nueva noche especial de la FNE 2026. Con mucha emoción, los carroceros mostraron por primera vez su trabajo ante el público y dieron inicio a uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Orden de pasada de las carrozas del Grupo A

  1. EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
  2. Colegio del Huerto - carroza
  3. Colegio Santa Teresita - carruaje
  4. Colegio Nueva Siembra - carruaje
  5. Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
  6. Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
  7. Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
  8. Colegio Remedios de Escalada - carruaje
  9. Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
  10. Colegio Los Lapachos - carruaje
  11. EET 1 de El Carmen - carroza técnica
  12. Colegio del Salvador - carroza
  13. Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
  14. Colegio Santa Bárbara - carruaje
  15. Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
  16. EET 1 de Maimará - carroza técnica
  17. Comercial 2 - carroza
  18. Colegio Blaise Pascal - carruaje
  19. Secundario 33 de Reyes - carruaje
  20. Provincial de Comercio 3 - carruaje
  21. EET 1 de San Pedro - carroza técnica
  22. Comercial 2 de Palpalá - carroza
  23. Colegio Mayor Jujuy - carruaje
  24. Secundario 54 - carruaje
  25. Parroquial de El Carmen - carruaje
  26. EET 2 de San Pedro - carroza técnica
  27. Comercial 1 de Perico - carroza
  28. Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
  29. Nueva Generación - carruaje
  30. Colegio 1 de Volcán - carruaje
  31. Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
  32. Los Olivos de San Pedro - carruaje
  33. Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
  34. Canónigo Gorriti - carruaje
  35. Agrotécnica 1 El Brete - carroza
  36. Bachillerato 16 - carruaje
  37. Colegio Divino Redentor - carruaje
  38. Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
  39. Bachillerato 2 - carroza
  40. Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
  41. Secundario 62 “La Salle” - carroza
  42. ARENI - carruaje

Grupo B

  1. EET 1 de Palpalá - carroza técnica
  2. Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
  3. Escuela Marina Vilte - carruaje
  4. EMDEI - carruaje
  5. Martín Pescador - carruaje
  6. EET 1 de Monterrico - carroza técnica
  7. Bachillerato 6 - carroza
  8. Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
  9. Secundario 43 - carruaje
  10. Modelo Palpalá - carruaje
  11. Escuela de Minas - carroza técnica
  12. Nuevo Horizonte 1 - carroza
  13. Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
  14. Colegio Gianelli - carruaje
  15. Polimodal 3 - carruaje
  16. EET 1 de Perico - carroza técnica
  17. Escuela Normal Superior - carroza
  18. Secundario 2 - carruaje
  19. Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
  20. Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
  21. EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
  22. José Hernández - carroza
  23. Secundario 34 - carruaje
  24. Pablo Pizzurno - carruaje
  25. Bachillerato 19 de Yala - carruaje
  26. Provincial de Comercio 1 - carroza
  27. Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
  28. Asociación Todos Juntos - carruaje
  29. Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
  30. Secundario 6 - carruaje
  31. Secundario 32 - carroza
  32. Secundario 39 - carruaje
  33. IPSEL - carruaje
  34. Jean Piaget - carruaje
  35. Bachillerato 24 de Lozano - carroza
  36. Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
  37. Secundario 57 de Caspalá - carruaje
  38. Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
  39. Bachillerato 21 - carruaje
  40. Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
  41. Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
  42. Secundario 29 de Rodeíto - carruaje

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