FNE 2026: así pasó el primer desfile doble de carrozas y carruajes

Palabras de carroceros

Centro Polivalente de Artes

Lo carroceros del Centro Polivalente de artes pasaron junto a su carroza y emocionados dijeron “mucho laburo de verdad, nos costó mucho pero salió hermosa. La carroza es una representación que tenemos del esfuerzo, la auto superación que tenemos, es una muy linda experiencia y vamos a extrañar siempre el colegio”.

“Estoy muy feliz con nuestra carroza”, dijo otra carrocera del Polivalente y se lo dedico “a los padres que nos ayudaron y los profesores asesores”.

Los Lapachos

“Estamos muy felices, comenzaron justo después de las vacaciones. Desde principio de años que estábamos pensando en la carroza, que diseño hacíamos y demás”, dijeron los chicos de Los Lapachos.

Ntra. Señora del Huerto

“Primera vez que soy carrocero, muy feliz y esperemos que podamos defender el título. Soy promo y a los chicos de primero o segundo año les recomiendo vivir esto, es hermoso”, dijo emocionado uno de los carroceros del Colegio Nuestra Señora del Huerto.

Desfile doble en la FNE 2026

Santa Teresita

“Estoy muy contento, un hermoso grupo que se armó y muy contento por tener este carruaje. Es una alegría muy grande”, sostuvo el carrocero del Santa Teresita con su carruaje homenajeando a artistas jujeños.

Desfile doble en la FNE 2026

Nueva Siembra

“Estamos re,mil contentos todos, empezamos la construcción la segunda semana de las vacaciones de julio. Ayer se canceló el desfile así que hoy estamos el doble de contentos y esta noche se sale”, afirmó una carrocera del Nueva Siembra.