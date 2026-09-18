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18 de septiembre de 2026 - 18:44
Jujuy.

FNE 2026: Representantes departamentales respondieron a las críticas y pidieron frenar el ciberbullying

Representantes de distintos departamentos de Jujuy de la FNE 2026, participaron de una campaña de TodoJujuy contra el maltrato y las críticas en redes sociales.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: representantes departamentales respondieron a lascríticas y pidieron frenar el ciberbullying

FNE 2026: representantes departamentales respondieron a las críticas y pidieron frenar el ciberbullying

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026), Representantes departamentales de Jujuy participaron de una campaña exclusiva de TodoJujuy para visibilizar el impacto que pueden tener las críticas, el ciberbullying y los comentarios ofensivos en redes sociales.

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Una de las frases elegidas por las representantes fue directa: “Vivan y dejen vivir”. En otro de los mensajes, expresaron: “A todas las personas que se dedican a hacer este tipo de comentarios, espero de todo corazón que encuentren algo mucho más productivo que hacer que intentar herir niñas y que entiendan que eso habla mucho más de ustedes que de nosotras”.

Las jóvenes remarcaron además que, por su edad, los mensajes negativos pueden afectar especialmente a quienes están atravesando la adolescencia. “Somos adolescentes y nos tomamos mal las cosas que nos dicen en redes. Deseo de todo corazón que ustedes también sanen y que aprendan a tratar con la sociedad”.

Un pedido para cuidar los comentarios en redes

La campaña también apuntó a generar conciencia sobre la responsabilidad que implica publicar detrás de una pantalla. “A esa persona que está detrás y que no la conozco, le quisiera decir que por favor cuide sus comentarios en las redes sociales”.

Otro de los testimonios fue todavía más concreto: “¿Por qué me criticas? Somos niñas y queremos disfrutar. No critiquen a las personas, por favor”.

Una campaña contra el maltrato digital

La propuesta de TodoJujuy busca acompañar a las representantes departamentales durante una de las etapas más visibles de la FNE y, al mismo tiempo, abrir una reflexión sobre el trato hacia adolescentes en redes sociales. En una fiesta que moviliza a estudiantes de toda la provincia, el mensaje central de las jóvenes apunta a disfrutar la experiencia sin convertir las redes en un espacio de agresión, exposición o maltrato.

Agenda de la FNE 2026

Jueves 17 de septiembre

. Desfile Simple – Grupo A – 20 horas

Viernes 18 de septiembre

. Desfile Simple – Grupo B – 20 horas

Sábado 19 de septiembre

. Desfile Doble – 20 horas

Domingo 20 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

. Elección del Paje 10 a las 18 horas

Lunes 21 de septiembre

. Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

. Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

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