La dura historia de Morella, representante de El Carmen: "Hubo momentos en los que creía que no podía más"

Morella contó su dura historia y el acompañamiento de su madre.

Morella Kiara Gira López, representante de El Carmen en la FNE 2026, compartió una historia personal marcada por momentos difíciles, el acompañamiento de su familia y un mensaje vinculado a la salud mental. La joven, de 15 años, también explicó el significado del vestido amarillo que utilizó durante su elección.

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“Yo creía que en serio no iba a salir reina. Pero dijeron mi nombre y para mí fue el mejor día de mi vida”, recordó sobre el momento en el que fue elegida para representar a su ciudad.

Morella contó que decidió presentarse porque su familia evaluaba mudarse a Córdoba. “En Córdoba no se vive esto como aquí en Jujuy. Entonces le dije a mi mamá: ‘Dejame presentarme este año’. Le insistí tanto hasta que me dejó”, relató.

La elección del color no fue casual. Morella contó que buscó transmitir a través de su vestido un mensaje relacionado con experiencias personales que atravesó. “Como también fui víctima y hoy puedo estar acá hablando y darles un mensaje a todos aquellos que vivieron por lo mismo, me gustó transmitir mi mensaje mediante mi vestido”, explicó.

La representante de El Carmen habló abiertamente sobre el bullying y los momentos difíciles que debió atravesar. “Hubo momentos en los que yo creía que ya no podía más”, reconoció. Sin embargo, destacó el acompañamiento que recibió, especialmente de su mamá.

Morella contó su dura historia y el acompañamiento de su madre.

“Mi mamá para mí es todo. Ella siempre ha estado acompañándome en todo. Nunca me ha dejado sola, ni cuando las cosas iban mal ni tampoco cuando iban bien”, expresó.

Morella aseguró que actualmente enfrenta de otra manera los comentarios negativos. “Ya los comentarios no afectan como afectaban en ese momento. Gracias a Dios pude volverme más fuerte”, afirmó.

Su mensaje sobre la salud mental

Antes de finalizar la entrevista, la joven pidió prestar mayor atención a la salud mental en todas las edades. “Quiero invitar a toda la sociedad, a los niños, adolescentes, adultos y personas mayores, a concientizar mucho sobre la salud mental”, sostuvo.

También remarcó la importancia de expresar lo que uno siente: “Quiero invitarlos a concientizar cómo se sienten, expresar sus sentimientos”.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Quiero darles un abrazo y un beso a todas esas personas que han pasado o están pasando por lo mismo que pasé. Sé que no es fácil poder hablarlo, pero todo con tiempo se logra y hay que ser fuerte”.