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9 de septiembre de 2026 - 10:14
Ciencia.

Abracaite, Lamas, Patagua y Quipildor: la historia detrás de cuatro apellidos jujeños con casi 470 años

Un estudio reconstruye el origen y la permanencia de apellidos de la Puna a partir de documentos históricos que se remontan a 1557.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Apellidos Puna - Foto generada con IA

Abracaite, Lamas, Patagua y Quipildor son cuatro apellidos conocidos en Jujuy, pero su historia se remonta a casi 470 años. Los nombres aparecen en un documento de 1557 correspondiente al bautismo del cacique de Casabindo, su familia y otros integrantes de la comunidad.

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Así lo explicó a TodoJujuy la genetista e investigadora Ema Alfaro, integrante del equipo de Genética y Bioantropología del Instituto de Biología de la Altura y del Instituto de Ecorregiones Andinas. El grupo trabaja desde hace más de tres décadas con apellidos para estudiar parentescos, migraciones y procesos poblacionales. “El primer documento que tenemos es de 1557 y corresponde al bautismo del cacique de Casabindo. De ese documento hay cuatro nombres que hoy se conservan como apellidos: Abracaite, Lamas, Patagua y Quipildor”, detalló Alfaro.

Cómo surgieron los apellidos en la Puna

De acuerdo con la investigadora, las poblaciones americanas no utilizaban originalmente los apellidos con el mismo sistema de transmisión que existe en la actualidad. “Las poblaciones americanas no tenían apellidos; tenían nombres que cambiaban de una generación a la siguiente”, explicó. Esto significa que no existía una continuidad entre padres e hijos mediante un apellido familiar.

La situación comenzó a modificarse con la conquista española, la evangelización y la incorporación del bautismo católico. A partir de ese proceso se instaló una nueva forma de registrar y transmitir nombres y apellidos.

El documento de Casabindo permitió a los investigadores estudiar ese cambio a lo largo del tiempo. “Analizamos cómo se produjo el pasaje de nombres que cambiaban de una generación a la siguiente a los apellidos que hoy conocemos”, señaló Alfaro.

Más de 20 apellidos rastreados desde los siglos XVI y XVII

La investigación no se limita a los cuatro apellidos encontrados en el registro de 1557. El equipo logró identificar más de 20 nombres incluidos en documentos de 1557 y 1650 que, con el paso del tiempo, se transformaron en apellidos.

La existencia de una serie sucesiva de registros históricos de Casabindo permitió seguir su evolución y permanencia entre distintas generaciones. Alfaro indicó que los apellidos poseen una importante “profundidad temporal” y pueden aportar información sobre el origen geográfico o lingüístico de sus portadores, además de mostrar migraciones y movimientos de población.

Qué pueden revelar los apellidos

El equipo utiliza los apellidos como indicadores de posibles vínculos biológicos debido a su transmisión entre generaciones. Sin embargo, la investigadora aclaró que compartir un apellido no garantiza la existencia de un parentesco. “No todos los que comparten un apellido están efectivamente emparentados entre sí”, remarcó. Entre las razones mencionó las adopciones, las modificaciones producidas al registrar a personas migrantes y las diferentes formas de escribir un mismo apellido.

Para ampliar las investigaciones poblacionales, el grupo también trabaja con datos provenientes de padrones electorales. Los apellidos son clasificados según su posible origen geográfico o lingüístico, con una diferenciación general entre los autóctonos del continente americano y los foráneos.

Los apellidos como herramienta para estudiar la salud

Además de reconstruir procesos históricos y migratorios, los apellidos pueden funcionar como un primer indicador para orientar investigaciones sobre determinadas condiciones de salud vinculadas con el origen de ciertos grupos poblacionales.

Alfaro aclaró que este tipo de análisis se realiza sobre poblaciones y no permite establecer diagnósticos individuales. Es decir, un apellido por sí solo no determina que una persona tenga o vaya a desarrollar una enfermedad. “Nuestro enfoque es poblacional. La epidemiología se ocupa de la población y nosotros apuntamos a realizar un relevamiento de lo que está pasando”, explicó.

Estos primeros resultados pueden orientar posteriormente investigaciones más específicas, realizadas con metodologías de mayor precisión. En ese marco, los apellidos constituyen una herramienta accesible para reconstruir parte de la historia genética y social de Jujuy.

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