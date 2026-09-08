River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

Una de las canchas más emblemáticas de Jujuy , ubicada al pie del Cerro de los Siete Colores en Purmamarca , dará un importante paso en materia de infraestructura . Fundación River Plate avanza con un proyecto para iluminar el campo de juego del Club Atlético Santa Rosa, una obra pensada para ampliar las horas de actividad deportiva y beneficiar a toda la comunidad.

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Felipe Llorente, presidente de Fundación River, explicó que la iniciativa llevaba varios años en carpeta y finalmente pudo concretarse con el acompañamiento de empresas privadas y organismos públicos.

“Hace varios años que veníamos con este proyecto, de lo que se ha conocido como la cancha más linda del mundo” “Hace varios años que veníamos con este proyecto, de lo que se ha conocido como la cancha más linda del mundo”

La incorporación de iluminación permitirá que la cancha pueda utilizarse durante más tiempo, especialmente después de la caída del sol, algo clave para un espacio que concentra buena parte de la actividad deportiva de Purmamarca.

“Para nosotros no sólo significa una obra, sino que se va a poder hacer deporte hasta más tarde, más horas de uso, más oportunidades para que chicos y chicas de la Quebrada puedan hacer deporte”, destacó el presidente de Fundación River.

Actualmente, Santa Rosa es un punto de referencia para diferentes categorías y grupos de la localidad. Allí entrenan los planteles masculinos y femeninos, la reserva, equipos de la liga municipal, escuelas de la zona y veteranos.

Llorente remarcó que la importancia de este tipo de instituciones excede ampliamente la competencia deportiva. “El club hoy se ha convertido en el espacio de encuentro de muchos municipios”, sostuvo.

La iniciativa cuenta, según explicó, con el apoyo de Mantelectric, Fundación Signify, vinculada a Philips, además del acompañamiento del Gobierno de Jujuy y el municipio de Purmamarca.

El trabajo de Fundación River con los clubes de barrio

Llorente explicó que uno de los principales objetivos de Fundación River es acompañar a los clubes de barrio de distintos puntos del país. El trabajo se desarrolla principalmente sobre tres ejes: infraestructura, capacitación y donaciones de material deportivo.

Jujuy ya tuvo instituciones beneficiadas por diferentes iniciativas de la Fundación. Entre ellas mencionó al Club Atlético El Carmen, ganador de un reconocimiento en 2019; Cusi Cusi, en 2020; y Club Atlético Comercio, también durante 2020.

Además de realizar obras, la Fundación capacita a dirigentes, entrenadores, madres y padres que trabajan cotidianamente en estas instituciones, buscando combinar herramientas deportivas con conocimientos pedagógicos para la formación de niños y adolescentes.

“Tratamos de promover personas”

Durante la entrevista, Llorente también se refirió al modelo de formación que River aplica con los más de 500 jóvenes que integran actualmente sus divisiones infantiles y juveniles.

El dirigente señaló que llegar al profesionalismo representa una posibilidad para una pequeña parte de los futbolistas que comienzan el recorrido. Por ese motivo, aseguró que la educación constituye uno de los pilares del proyecto.

“Más allá de poder promover jugadores que terminen llegando a Primera, tratamos sobre todo, a través de la trayectoria educativa, de promover personas”, afirmó.

River cuenta con el programa DAR (Deportistas de Alto Rendimiento), que busca adaptar la trayectoria escolar a las exigencias de entrenamiento de los jóvenes. El club también trabaja sobre la formación en valores y el acompañamiento a las familias.

Llorente detalló que, de alrededor de 500 chicos que transitan las inferiores, entre 10 y 20 pueden firmar su primer contrato profesional cada año, mientras que apenas unos pocos logran consolidarse posteriormente en Primera División.

Ante esa realidad, el objetivo es que quienes no lleguen al fútbol profesional puedan completar su paso por la institución con estudios y herramientas para su futuro.

Como parte de esa política, River incorporó además un incentivo económico para los futbolistas que firman su primer contrato profesional y terminan el nivel secundario.

La llegada de Fundación River a Purmamarca profundiza así esa mirada que combina deporte, educación e inclusión, esta vez alrededor de una cancha que se transformó en una de las imágenes más reconocibles del fútbol jujeño.