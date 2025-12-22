La cancha más linda del mundo cumple hoy 101 años: el Club Santa Rosa celebra un nuevo aniversario

El Club Santa Rosa de Purmamarca celebra este año sus 101 años de historia, una fecha especial para una institución que no solo es emblema deportivo de la Quebrada, sino que también posee una de las canchas más hermosas del mundo, reconocida internacionalmente por su ubicación y paisaje único.
El Club fue fundado un 22 de diciembre de 1924 y compite en la Liga Quebradeña de Fútbol, un campeonato regional amateur que involucra a 14 equipos de las localidades de Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y Valle Grande.
"Muchas gracias @wofo8 por compartir esta hermosa imagen de una cancha de fútbol en Purmamarca, Jujuy, Argentina, una representación perfecta de la popularidad de nuestro deporte y de cómo se disfruta en absolutamente todas partes del mundo"