La cancha más linda del mundo cumple hoy 101 años: el Club Santa Rosa celebra un nuevo aniversario

El Club Santa Rosa de Purmamarca celebra este año sus 101 años de historia, una fecha especial para una institución que no solo es emblema deportivo de la Quebrada, sino que también posee una de las canchas más hermosas del mundo, reconocida internacionalmente por su ubicación y paisaje único.

El Club fue fundado un 22 de diciembre de 1924 y compite en la Liga Quebradeña de Fútbol, un campeonato regional amateur que involucra a 14 equipos de las localidades de Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y Valle Grande.

image Una cancha que enamora al mundo En 2024, el campo de juego de Santa Rosa fue seleccionado para formar parte del documental "Greenland", una producción dedicada a mostrar las canchas de fútbol más extraordinarias, remotas y singulares del planeta. La obra incluye también escenarios destacados en Noruega, Colombia, Estados Unidos y otros países, ubicando a Purmamarca en un circuito global de lugares futboleros excepcionales.

Cancha Club Santa Rosa - Purmamarca El reconocimiento de Gianni Infantino La belleza de la cancha purmamarqueña incluso llegó a los ojos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien realizó un posteo dedicado especialmente a la cancha jujeña. Allí escribió:

"Muchas gracias @wofo8 por compartir esta hermosa imagen de una cancha de fútbol en Purmamarca, Jujuy, Argentina, una representación perfecta de la popularidad de nuestro deporte y de cómo se disfruta en absolutamente todas partes del mundo"

