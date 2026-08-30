River Plate le ganó a Banfield en el debut de Ponzio como técnico

River Plate le ganó a Banfield

Leonardo Ponzio debutó con una victoria como entrenador de River Plate. El Millonario le ganó a Banfield en el estadio Florencio Solá 3 a 2, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa convirtieron para el equipo visitante, mientras el equipo local descontó con dos goles de Bruno Sepúlveda.

Tras la eliminación ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet renunció a su cargo y fue el ex mediocampista quien se hizo cargo del equipo y lo llevo a la victoria en un encuentro que tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, con Lucas Novelli como el encargado del VAR.

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