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30 de agosto de 2026 - 16:57
Deportes.

River Plate le ganó a Banfield en el debut de Ponzio como técnico

En el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador, River Plate derrotó a Banfield 3 a 2 por la fecha 7 del Torneo Clausura.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
River Plate le ganó a Banfield&nbsp;

River Plate le ganó a Banfield 

Leonardo Ponzio debutó con una victoria como entrenador de River Plate. El Millonario le ganó a Banfield en el estadio Florencio Solá 3 a 2, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa convirtieron para el equipo visitante, mientras el equipo local descontó con dos goles de Bruno Sepúlveda.

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