Leonardo Ponzio será el técnico interino de River Plate tras la salida de Coudet

El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate llegó a su fin después de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. La dirigencia confirmó este jueves su salida y anunció que Leonardo Ponzio asumirá como director técnico interino del plantel profesional.

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La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de River, Stefano Di Carlo, junto a Enzo Francescoli y el entrenador saliente. Ponzio, uno de los referentes de la historia reciente del club y excapitán del equipo, tendrá su primera experiencia al frente del plantel profesional.

El exmediocampista estará acompañado principalmente por Marcelo Escudero , actual entrenador de la Reserva de River, quien ya participó en otros períodos de transición del equipo principal tras las salidas de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.

Di Carlo explicó durante la conferencia de prensa cómo estará organizada esta nueva etapa del equipo. “El entrenador interino del club será Leo Ponzio y estará acompañando y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y le dará soporte en todo el proceso a Leo”, señaló el presidente del club.

Leonardo Ponzio será el técnico interino de River Plate

Además, sostuvo que desde la institución consideran que Ponzio “tiene todas las aptitudes” y que se preparó durante este tiempo dentro de River para afrontar una situación de estas características.

Cómo estará conformado el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio

River también oficializó la decisión mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales. “River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica”, informó la institución.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi serán los preparadores físicos. De esta manera, Ponzio comenzará inmediatamente su trabajo con el plantel mientras River atraviesa un nuevo período de transición deportiva.

La salida de Eduardo Coudet de River

La decisión se conoció después de la eliminación de River de la Copa Sudamericana, resultado que terminó precipitando el cierre de la etapa de Eduardo Coudet como entrenador. El alejamiento del “Chacho” fue anunciado oficialmente este jueves, con la presencia de las principales autoridades vinculadas al fútbol profesional del club.

Ahora, la conducción del equipo quedará en manos de Ponzio, acompañado por integrantes que ya conocen el funcionamiento de las divisiones profesionales y juveniles de River, mientras la institución inicia una nueva etapa tras la salida de Coudet.