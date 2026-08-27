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27 de agosto de 2026 - 07:10
SMN.

Tormenta de Santa Rosa: qué se espera en Jujuy y qué día podría llover

Aunque el fenómeno no llegaría con tormentas al norte argentino, el pronóstico anticipa lluvias y un marcado descenso de temperatura en Jujuy.

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La llegada de los últimos días de agosto vuelve a instalar una pregunta habitual: ¿habrá tormenta de Santa Rosa en Jujuy?. Edgardo Escobar, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó en diálogo con TodoJujuy que el fenómeno más intenso no alcanzaría al norte del país, aunque existe la posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana.

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Antes del cambio de tiempo, la provincia atravesará jornadas con temperaturas elevadas, especialmente en San Salvador de Jujuy. Luego comenzará un marcado descenso térmico que llevará la máxima de entre 33 y 35 grados a aproximadamente 17 grados.

¿Habrá tormenta de Santa Rosa en Jujuy?

Escobar descartó, por el momento, la llegada de tormentas asociadas a Santa Rosa en la provincia. “No vamos a tener tormentas en el norte. Lo que se puede esperar el domingo es una probabilidad de precipitaciones nada más”, explicó el meteorólogo.

De acuerdo con el especialista, las condiciones más favorables para el desarrollo de tormentas se presentarían en otras regiones del país durante el ingreso de un sistema frontal. “Para la zona centro y el Litoral, cuando ingrese un sistema frontal este fin de semana, sí se pueden generar tormentas”, detalló.

De esta manera, en Jujuy no se espera el impacto más intenso del fenómeno. Sin embargo, el domingo podría presentarse con cielo mayormente nublado y probables lluvias en algunos sectores.

Qué día podría llover en Jujuy

La probabilidad de precipitaciones está prevista para el domingo 30 de agosto. Para esa jornada se anticipa una temperatura máxima cercana a los 17 grados y cielo mayormente nublado. El cambio comenzaría a percibirse desde el sábado, cuando la temperatura máxima descendería hasta ubicarse entre los 20 y 21 grados. La mínima rondaría entre los 10 y 11 grados, con cielo parcial a mayormente nublado por momentos.

No obstante, el pronóstico puede modificarse conforme se acerque el fin de semana, por lo que será necesario consultar las actualizaciones y eventuales alertas emitidas por el SMN.

Antes de las lluvias, un “mini veranito”

Previo al descenso de temperatura, San Salvador de Jujuy tendrá jornadas cálidas y con poca nubosidad. El pico se registraría el jueves, con una máxima de entre 33 y 35 grados y una mínima promedio de 10 grados. “Esto se debe a que se está desplazando en altura, desde el oeste hacia el este, una corriente en chorro de aire seco y cálido”, señaló Escobar.

Para el viernes se espera una máxima de entre 26 y 27 grados, una mínima cercana a los 10 grados y cielo parcialmente nublado. A partir del sábado comenzaría a ingresar aire más frío y se produciría el descenso térmico. En pocos días, la capital jujeña pasaría de temperaturas cercanas a los 35 grados a una máxima de alrededor de 17 grados.

Advierten por viento en el oeste de Jujuy

El meteorólogo también señaló que podrían registrarse condiciones ventosas en la zona cordillerana y de montaña durante los próximos días. “Durante el jueves, el viernes y seguramente el fin de semana se van a mantener estos vientos, así que hay que estar atentos”, indicó.

Por el momento no se encuentra vigente una alerta meteorológica, aunque distintos modelos anticipan viento en el oeste provincial. “Por ahora no tenemos una alerta, pero varios modelos están indicando condiciones ventosas para la zona oeste”, aclaró Escobar.

La situación deberá ser seguida especialmente por quienes circulen por sectores de alta montaña o tengan previsto viajar hacia la zona de la Puna.

Qué es la tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa es el nombre popular que reciben las tormentas que suelen registrarse cerca del 30 de agosto, fecha en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima. No se trata de una tormenta específica que atraviese todo el país ni ocurre necesariamente todos los años en cada provincia.

Habitualmente, se considera que el fenómeno puede producirse durante los cinco días anteriores o posteriores al 30 de agosto. Su formación está relacionada con el encuentro entre masas de aire frío y aire más cálido y húmedo, en un momento del año en el que comienza la transición hacia la primavera.

“Es el 30 de agosto y estas condiciones se pueden dar cinco días antes o cinco días después. Por lo general ocurre cuando ingresan masas de aire frío y encuentran aire más cálido”, explicó el meteorólogo. Escobar agregó que, ante la cercanía de la primavera, el aire cálido comienza a ganar presencia y puede favorecer el desarrollo de inestabilidad. “Cuando se juntan estas dos masas se generan las famosas tormentas de Santa Rosa”, sostuvo.

Tormenta de Santa Rosa - Foto de archivo

Tormenta de Santa Rosa - Foto de archivo

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