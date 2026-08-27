Cómo trabaja el Banco de Alimentos en Jujuy: asiste a más de 5.000 personas

El Banco de Alimentos de Jujuy trabaja actualmente con más de 50 organizaciones y alcanza a más de 5.000 beneficiarios mediante la recuperación y distribución de alimentos. En Canal 4, su director, Jorge Guanuco, y la nutricionista Liz Jimena Guerrero (MP 332) explicaron cómo funciona el circuito.
“La fruta y la verdura tienen un valor nutricional muy alto para los comedores y merenderos”, destacó Guanuco. Según explicó, el objetivo es evitar que productos todavía aptos para el consumo terminen descartados y puedan llegar a quienes los necesitan.
“Un alimento que está próximo a vencerse, o una bolsa de fideos o arroz que se rompió, en el banco se clasifica, se usa mucho protocolo de higiene y se lo entrega a comedores y merenderos”, detalló.
Durante 2025, el trabajo de la institución permitió recuperar el equivalente a más de 450.000 platos de comida. Guanuco señaló además que el volumen recuperado viene creciendo: en 2024 habían sido 132.000 kilos.
Cómo se controla la calidad de los alimentos
Guerrero explicó que su función consiste en evaluar los productos antes de su distribución. “Mi rol como nutricionista es ayudar a clasificar ciertos alimentos de acuerdo al valor y a la calidad nutricional”, indicó.
También remarcó la importancia de los protocolos: “Hay ciertas normas de seguridad y de higiene que hay que respetar, como el uso de guantes, material descartable y desinfectante”.
La nutricionista trabaja junto al equipo de logística para definir qué productos pueden distribuirse y cuáles deben descartarse.
Un programa junto a UNICEF
El Banco de Alimentos de Jujuy participa además por tercer año de un programa desarrollado junto a la red nacional y UNICEF, destinado a garantizar desayunos saludables.
Actualmente alcanza a 152 niños de San Salvador de Jujuy, con desayunos de lunes a viernes que incluyen proteínas, frutas, cereales sin azúcar y alimentos naturales. “La implementación del huevo y de frutas en el desayuno ha sido totalmente positiva”, señaló Guerrero.
Guanuco cerró con una invitación: “Queremos que todos se sumen a esta misión tan importante: que el alimento no se desperdicie”.
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