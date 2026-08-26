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26 de agosto de 2026 - 10:07
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

El Paso de Jama continúa inhabilitado. La Ruta 27-CH presenta nieve y hielo entre los kilómetros 45,2 y 100 y sigue sin fecha de apertura.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
JAMA 3

El Paso de Jama continúa no habilitado este miércoles 26 de agosto, en una nueva jornada de cierre del principal corredor entre Jujuy y el norte de Chile. El último parte de transitabilidad difundido esta mañana indica que la Ruta 27-CH presenta hielo y nieve desde el kilómetro 45,2 hasta el kilómetro 100, por lo que ese tramo continúa no transitable.

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La medida se mantiene en coordinación con Chile y alcanza a los complejos fronterizos de la provincia de El Loa.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial confirmada para restablecer el tránsito. Hasta el momento, no existe una fecha oficial confirmada para restablecer el tránsito.

Qué ocurre del lado chileno

La principal dificultad continúa estando sobre la Ruta 27-CH, que conecta el complejo de Jama con San Pedro de Atacama. Durante los últimos días, autoridades chilenas mantuvieron operativos sobre las rutas internacionales de la provincia de El Loa. Carabineros informó que continuaban los patrullajes y controles preventivos en los corredores afectados por las nevadas, entre ellos la Ruta 27-CH.

Previamente, equipos de la Delegación Presidencial de El Loa y SENAPRED habían asistido a transportistas que permanecían detenidos en el sector de Pozo 3, sobre el corredor hacia Jama, con entrega de alimentos, agua y servicios básicos.

La ruta sigue siendo el principal impedimento

Más allá de que el tiempo pueda presentar algunas mejoras, la apertura depende de las condiciones efectivas de transitabilidad. El parte de este miércoles marca un tramo considerable de la Ruta 27-CH afectado por hielo y nieve, entre los kilómetros 45,2 y 100.

Por ese motivo, la reapertura no depende únicamente de que deje de nevar, sino también de que puedan completarse los trabajos necesarios y que la calzada reúna condiciones de seguridad para particulares, colectivos y transporte pesado.

"La reapertura no depende únicamente de que deje de nevar, sino también de que puedan completarse los trabajos necesarios" "La reapertura no depende únicamente de que deje de nevar, sino también de que puedan completarse los trabajos necesarios"

Continúa la asistencia en la zona de Susques y Jama

El cierre prolongado también obligó a reforzar la atención sanitaria en territorio jujeño. Durante los últimos días, el Hospital Nuestra Señora de Belén de Susques, puestos sanitarios de la zona y SAME reforzaron personal, medicamentos y provisión de oxígeno para atender a transportistas y personas que permanecen en Jama.

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