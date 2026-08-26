Bruxismo: por qué aumentan las consultas y cuándo es necesaria una placa de relajación

El bruxismo genera rechinamiento o presión constante sobre los dientes.

El bruxismo, ese movimiento involuntario que lleva a apretar o rechinar los diente s, se convirtió en una consulta cada vez más frecuente en los consultorios odontológicos.

Dolores en la mandíbula, molestias musculares, tensión en el cuello, desgaste dental y sensibilidad son algunos de los síntomas que llevan a muchas personas a buscar ayuda profesional.

La odontóloga Luciana Mareño (MP 3311) explicó que durante el segundo semestre del año suele registrarse un aumento de consultas relacionadas con esta problemática.

“Es muy común que la gente venga con bruxismo, con dolores musculares, tanto de la cara, del cuello y de las cervicales” “Es muy común que la gente venga con bruxismo, con dolores musculares, tanto de la cara, del cuello y de las cervicales”

¿Qué es el bruxismo y por qué aparece?

El bruxismo consiste en un rechinamiento o apretamiento repetitivo de los dientes, provocado por la actividad de los músculos masticatorios.

Aunque muchas personas lo asocian solamente con dormir y rechinar los dientes durante la noche, la especialista aclaró que también puede aparecer durante el día.

“No siempre tenemos el bruxismo durmiendo, sino que también de día cuando estamos muy concentrados, muy estresados, por ahí no nos damos cuenta y cuando te das cuenta ya te duele todo, la boca, los músculos, el cuello”, explicó.

Uno de los principales factores asociados en adultos es el estrés.

“El estrés es el más común, pero son cosas emocionales, cansancio” “El estrés es el más común, pero son cosas emocionales, cansancio”

La placa de relajación: qué hace y qué no hace

Uno de los tratamientos más conocidos para el bruxismo es la placa de relajación, un dispositivo diseñado para disminuir la presión sobre los dientes y reducir las consecuencias del apretamiento.

Sin embargo, la odontóloga aclaró que no se trata de una cura definitiva.

“Con la placa no se va a curar, pero ayuda a disminuir todas estas tensiones y a disminuir el riesgo del bruxismo”, explicó.

Además, en algunos casos más complejos pueden ser necesarios otros tratamientos complementarios.

“Si es necesario se pueden hacer otros tratamientos como botox, articulación, relajación, fisioterapia, un montón cuando son casos más severos”, detalló.

El bruxismo también aparece en niños

Aunque suele relacionarse principalmente con adultos, la especialista explicó que también puede presentarse durante la infancia.

“El bruxismo aparece desde niños, se ve mucho en los chicos” “El bruxismo aparece desde niños, se ve mucho en los chicos”

En estos casos, uno de los factores que se analiza es el uso excesivo de pantallas.

“El tema de los videojuegos, la tele, las pantallas, hacen que los chicos bruxen mucho y hoy más que nunca se ve mucho” “El tema de los videojuegos, la tele, las pantallas, hacen que los chicos bruxen mucho y hoy más que nunca se ve mucho”

Un gran número de expertos coinciden en la idea de que el estrés y los trastornos del sueño podrían ser dos de las principales causas del bruxismo.

Nuevas tecnologías para fabricar las placas

La odontología también incorporó herramientas digitales para mejorar el diseño y la precisión de estos tratamientos.

Actualmente, muchas placas se realizan mediante escáneres digitales que permiten obtener un registro más exacto de la boca del paciente.

“Antes se hacían unas pastas que se tomaban en molde, ahora contamos con escáner digital que te toma con mucha más precisión la boca y se diseñan las placas”, explicó Mareño.

La especialista remarcó que no alcanza solamente con colocar el dispositivo, sino que requiere seguimiento.

“No solo es hacerla y ponerla, sino venir a controlarla, a ver si está mejorando, que tenga ciertos requisitos para que no empeore el bruxismo, sino que lo mejore”, afirmó.

Dolor, desgaste y contracturas: señales para consultar

El bruxismo puede generar consecuencias que van más allá del desgaste de los dientes.

La fuerza que ejercen los músculos de la mandíbula puede generar molestias persistentes y afectar la calidad de vida.

“Nadie se imagina la fuerza que hacemos con los músculos masticatorios. Son toneladas de fuerza que hacemos solo con estos músculos” “Nadie se imagina la fuerza que hacemos con los músculos masticatorios. Son toneladas de fuerza que hacemos solo con estos músculos”

Por eso, recomendó prestar atención a síntomas como dolores frecuentes, contracturas, desgaste dental o molestias al despertar.

“No es normal que nos duela, no es normal que tengamos siempre contracturas, que nos duela el cuello, que tengamos desgaste en los dientes. Siempre que haya algo de eso hay que consultar con el odontólogo”, remarcó.

La importancia de los controles odontológicos

Más allá de la aparición de síntomas, la prevención continúa siendo una de las herramientas principales. Mareño recomendó realizar controles periódicos.

“Máximo cada seis meses hay que venir al odontólogo, siempre es mejor prevenir que curar” “Máximo cada seis meses hay que venir al odontólogo, siempre es mejor prevenir que curar”

Y dejó una advertencia: esperar al dolor puede significar que el problema ya avanzó. “Cuando duele, cuando duele es tarde”, concluyó.