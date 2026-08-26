Jujuy será sede del primer Congreso Federal de Educación en Encierro

Jujuy será sede del Primer Congreso Federal de Educación en Contexto de Encierro .

Jujuy será escenario del Primer Congreso Federal de Educación en Contexto de Encierro , un encuentro que reunirá a referentes de distintas provincias para analizar experiencias, prácticas pedagógicas y los desafíos que atraviesa esta modalidad educativa.

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La actividad se desarrollará los días jueves 27 y viernes 28 de agosto en el Cabildo Histórico de Jujuy y tendrá como objetivo generar un espacio de intercambio entre quienes forman parte de la educación dentro de establecimientos de encierro.

La responsable de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, Carla Torcoletti , explicó que la propuesta busca ampliar la mirada sobre esta forma de enseñanza y visibilizar el trabajo que se realiza en distintos puntos del país.

“ Este espacio está pensado como un espacio académico y también como un espacio para compartir, para visibilizar experiencias e investigaciones, saberes y prácticas pedagógicas de distintos actores que transitan la educación en contexto de encierro ”, señaló.

Un encuentro que reunirá distintas miradas

El Congreso no estará destinado únicamente a docentes, sino que convocará a diferentes actores vinculados al trabajo en contextos de encierro.

Según explicó Torcoletti, participarán representantes de servicios penitenciarios de otras provincias, profesionales vinculados a salud mental y adicciones, y equipos que trabajan con otras realidades de encierro.

“No solamente son las cárceles, también desde desarrollo humano y niñez, sobre todo pensando en la próxima implementación del nuevo régimen penal juvenil, que va a presentar desafíos no solo para la educación sino para Jujuy en distintas aristas”, indicó.

Uno de los ejes de debate será justamente el escenario que plantea la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad, una temática que implica nuevos desafíos para distintas áreas del Estado.

Educación, inclusión y nuevas oportunidades

Durante las jornadas también se compartirán experiencias educativas desarrolladas en establecimientos de encierro, con el objetivo de analizar el impacto que tiene la formación en personas privadas de la libertad.

Desde la modalidad educativa remarcan que la escuela dentro de estos espacios tiene características particulares, ya que ingresa a instituciones con una lógica vinculada a la seguridad y al tratamiento penitenciario.

“Somos la escuela que entra a otra institución con una lógica o un paradigma totalmente distinto al educativo, desde el paradigma de la seguridad y desde el tratamiento técnico penitenciario, pero la escuela lo que produce es realmente sorprendente”, explicó Torcoletti.

“Somos la escuela que entra a otra institución con una lógica o un paradigma totalmente distinto al educativo" “Somos la escuela que entra a otra institución con una lógica o un paradigma totalmente distinto al educativo"

Educación en contexto de encierro en Jujuy: alcance y propuestas

En la provincia, la modalidad de Educación en Contexto de Encierro atraviesa distintos servicios educativos y no se limita únicamente a la finalización de estudios obligatorios.

Actualmente alcanza a más de 1.500 personas en los distintos establecimientos de la provincia, con propuestas que incluyen:

Educación primaria para adultos.

Educación secundaria.

Formación técnico-profesional.

Talleres de educación física.

Talleres de arte y música.

Clubes de lectura.

Servicios de biblioteca.

Clubes de ciencia.

Participación en ferias de ciencias.

“La modalidad de educación en contexto de encierro transversaliza muchos servicios educativos: la primaria, la secundaria, la formación técnico-profesional con 21 ofertas formativas en los distintos establecimientos de encierro”, detalló Torcoletti.

Además, indicó que unas 600 personas participan de propuestas de formación técnico-profesional, una herramienta pensada para generar nuevas oportunidades laborales.

Chalicán: casi 400 internos estudian dentro del establecimiento

Uno de los ejemplos más importantes es el complejo penitenciario de Chalicán, donde cerca de 400 internos de un total aproximado de 600 participan de distintas propuestas educativas.

Dentro de ese grupo, alrededor de 300 personas cursan el nivel secundario, mientras que otras completan la educación primaria o realizan capacitaciones laborales.

La organización permite que algunos estudiantes puedan combinar diferentes trayectos.

“En el turno mañana se ofrece la educación técnico-profesional y en el turno tarde la primaria y la secundaria. También tenemos talleres de educación física y deporte, así que muchos pueden ir a educación física por la mañana y pueden por la tarde terminar un trayecto educativo”, explicó.

La educación como herramienta de reinserción

Desde la modalidad destacan que la educación cumple un rol clave durante el período de encierro, no solamente para completar estudios sino también para generar herramientas personales y laborales.

Torcoletti recordó una experiencia de un estudiante que pudo aprender a leer y escribir dentro del sistema educativo.

“Un estudiante una vez me dijo: ‘en algún punto estoy agradecido de estar acá porque si yo no hubiera estado acá nunca hubiera aprendido a leer y escribir’” “Un estudiante una vez me dijo: ‘en algún punto estoy agradecido de estar acá porque si yo no hubiera estado acá nunca hubiera aprendido a leer y escribir’”

Para la responsable de la modalidad, esas experiencias reflejan el impacto que puede tener la educación como una herramienta de transformación y acompañamiento.