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10 de abril de 2026 - 15:44
Jujuy.

Más de 300 estudiantes en contexto de encierro participaron de "Renovando Energías"

Reconocieron a estudiantes en contexto de encierro y se presentó “Circulando Energías”, una iniciativa que integra educación, ambiente y energías renovables.

Por  Judith Girón
Estudiantes en contexto de encierro participaron de Renovando Energías

Estudiantes en contexto de encierro participaron de "Renovando Energías"

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En este marco, el Gobierno provincial realizó la entrega de premios a los establecimientos participantes y avanzó con el lanzamiento de “Circulando Energías”, una propuesta interministerial que busca profundizar la educación ambiental y el uso de energías renovables durante el 2026.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Educación, Daniela Teseira; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; y la directora provincial de Energía, Agustina Otaola, junto a legisladores y equipos técnicos.

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Entrega de premios

Entrega de premios "Renovando Energías"

Durante la jornada, las autoridades destacaron el alcance de “Renovando Energías” en contextos de encierro, subrayando el compromiso de los estudiantes en la elaboración de proyectos vinculados al cuidado ambiental y la eficiencia energética.

Asimismo, se firmó el convenio para la implementación de “Circulando Energías”, un programa que integrará acciones educativas, ambientales y tecnológicas en los niveles inicial, primario y secundario, incluyendo escuelas técnicas y espacios de encierro.

Desde el Gobierno remarcaron la importancia del trabajo articulado entre distintas áreas, señalando que la iniciativa permitirá impulsar proyectos con impacto social, como la construcción de cocinas y calefactores solares para instituciones educativas de zonas alejadas.

Entrega de premios de "Renovando Energías"

El Complejo Penitenciario de Alto Comedero (Unidades N° 2, N° 3 y N° 7), el Complejo Penitenciario N° 8 de Chalican y el Complejo Penitenciario N°1 del barrio Gorriti recibieron reconocimientos. La entrega de premios consistió en en kits informáticos, deportivos, musicales y educativos, reconociendo el compromiso y la participación activa de los estudiantes en esta propuesta.

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