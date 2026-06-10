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10 de junio de 2026 - 09:50
Jujuy.

FNE 2026: la Escuela de Minas presentó a sus candidatas

La elección se realizará el domingo 14 de junio desde las 20hs en Akrópolis. De esta manera se sumará un nuevo nombre a la FNE 2026.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
FNE 2026: la Escuela de Minas presentó a sus candidatas

FNE 2026: la Escuela de Minas presentó a sus candidatas

La cuenta regresiva para la FNE 2026 continúa y una de las elecciones más esperadas ya tiene fecha confirmada. La Escuela de Minas presentó oficialmente a las 30 jóvenes que competirán por convertirse en la nueva representante estudiantil de la institución.

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La elección se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio desde las 20 horas en Akrópolis, donde estudiantes, familiares y comunidad educativa acompañarán una noche cargada de emoción, música y color.

La joven elegida tendrá la responsabilidad de representar a la Escuela de Minas durante las distintas instancias de la FNE 2026 y buscará dejar en alto el nombre de una de las instituciones más emblemáticas de la provincia.

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Las candidatas de la Escuela de Minas

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  • Fátima Tarfán
  • Aldana Gallardo
  • Camila Quiroga
  • Zoe Cardizo
  • Gimena Yevara
  • Andrea Ríos
  • Ludmila Castillo
  • Amparo Angulo
  • Sofía Coro
  • Ximena Blanco
  • Luciana Ruiz
  • Sofía Orellana
  • Briana Pérez
  • Josefina Ríos
  • Piuque Daza
  • Victoria Meneges
  • Ariadna Cruz
  • Kaiane Eliazarián
  • Lara Villafañe
  • Guadalupe Quispe
  • Bianca Padilla
  • Antonella Ruiz
  • Naya Solís
  • Emily Subía
  • Sara Méndez
  • Maia Cabrera
  • Morena Barrio
  • Sara González
  • Juliana Cañavide
  • Lourdes Aramayo

La representante saliente es Emma Cornell, quien entregará sus atributos a la nueva soberana durante la velada.

Continúan las elecciones estudiantiles

La agenda de elecciones estudiantiles sigue sumando fechas en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las próximas elecciones programadas son:

  • 10 de junio: Colegio Secundario N.º 54.
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita.
  • 12 de junio: Colegio Secundario N.º 38.
  • 12 de junio: ENET N.º 2.
  • 12 de junio: Colegio Secundario N.º 6.
  • 12 de junio: Bachillerato N.º 6.
  • 12 de junio: Colegio Mayor Jujuy.

Crece la expectativa por la FNE 2026

Con cada nueva elección, la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza a tomar forma en toda la provincia. Las instituciones educativas avanzan con la elección de sus representantes, quienes serán protagonistas de una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

La Escuela de Minas se prepara para vivir una noche especial, donde una de las 30 candidatas será elegida para representar a la institución y continuar el camino hacia la gran fiesta de la juventud jujeña.

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