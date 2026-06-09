FNE 2026: el Secundario N° 6 ya tiene a sus candidatas

Candidatas Secundario 6.

La elección del Secundario N° 6 se realizará el jueves 12 de junio, desde las 16 horas, en Zeus, en el marco de las actividades estudiantiles rumbo a una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Las candidatas del Secundario N° 6 Las jóvenes que participarán de la elección son:

Estefanía Díaz – 4to 3ra

Eugenia Ortiz – 2da 3ra

Melani Velázquez – 4to 2da

Morena Guadalupe Velázquez – 2da 3ra

Luciana Guanco – 5to 1ra

Fernanda Díaz – 5to 1ra

Morena Paz – 5to 1ra

Aylen Juanita Vaca – 2da 3ra

Agustina Escobar – 4to 1ra

Morena Abigail Villanueva – 2da 3ra

Melani Cruz – 5to 1ra

Camila Vásquez – 4to 3ra

Luciana Tejerina – 5to 2da

Eliana Isasmendi – 5to 2da

Ana Sempertegui – 5to 2da

Zoe Toconas – 5to 1ra

Paola Liquin – 5to 1ra

Lizz Martinez - 5to 2da

Noemi Barrio - 3ero 1era Una nueva noche rumbo a la FNE La elección de la Secundario Nº 6 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.

5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: Colegio Nacional 1

5 de junio: Colegio La Salle

10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

12 de junio: Colegio ENET 2

12 de junio: Colegio Secundario Nº6

12 de junio: Colegio Bachillerato 6

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