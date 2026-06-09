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9 de junio de 2026 - 07:13
Jujuy.

FNE 2026: el Secundario N° 6 ya tiene a sus candidatas

La elección se realizará el 12 de junio desde las 16 horas. Las candidatas buscarán representar al Secundario N° 6 en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Secundario 6.

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Las candidatas del Secundario N° 6

Las jóvenes que participarán de la elección son:

  • Estefanía Díaz – 4to 3ra
  • Eugenia Ortiz – 2da 3ra
  • Melani Velázquez – 4to 2da
  • Morena Guadalupe Velázquez – 2da 3ra
  • Luciana Guanco – 5to 1ra
  • Fernanda Díaz – 5to 1ra
  • Morena Paz – 5to 1ra
  • Aylen Juanita Vaca – 2da 3ra
  • Agustina Escobar – 4to 1ra
  • Morena Abigail Villanueva – 2da 3ra
  • Melani Cruz – 5to 1ra
  • Camila Vásquez – 4to 3ra
  • Luciana Tejerina – 5to 2da
  • Eliana Isasmendi – 5to 2da
  • Ana Sempertegui – 5to 2da
  • Zoe Toconas – 5to 1ra
  • Paola Liquin – 5to 1ra
  • Lizz Martinez - 5to 2da

  • Noemi Barrio - 3ero 1era

Una nueva noche rumbo a la FNE

La elección de la Secundario Nº 6 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.

  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: Colegio Nacional 1
  • 5 de junio: Colegio La Salle
  • 10 de junio: Colegio Secundario 54
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38
  • 12 de junio: Colegio ENET 2
  • 12 de junio: Colegio Secundario Nº6
  • 12 de junio: Colegio Bachillerato 6

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