FNE 2026: el Secundario N° 6 ya tiene a sus candidatas

La elección del Secundario N° 6 se realizará el jueves 12 de junio, desde las 16 horas, en Zeus, en el marco de las actividades estudiantiles rumbo a una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Las candidatas del Secundario N° 6
Las jóvenes que participarán de la elección son:
- Estefanía Díaz – 4to 3ra
- Eugenia Ortiz – 2da 3ra
- Melani Velázquez – 4to 2da
- Morena Guadalupe Velázquez – 2da 3ra
- Luciana Guanco – 5to 1ra
- Fernanda Díaz – 5to 1ra
- Morena Paz – 5to 1ra
- Aylen Juanita Vaca – 2da 3ra
- Agustina Escobar – 4to 1ra
- Morena Abigail Villanueva – 2da 3ra
- Melani Cruz – 5to 1ra
- Camila Vásquez – 4to 3ra
- Luciana Tejerina – 5to 2da
- Eliana Isasmendi – 5to 2da
- Ana Sempertegui – 5to 2da
- Zoe Toconas – 5to 1ra
- Paola Liquin – 5to 1ra
- Lizz Martinez - 5to 2da
-
Noemi Barrio - 3ero 1era
Una nueva noche rumbo a la FNE
La elección de la Secundario Nº 6 será parte de las actividades que movilizan a la comunidad educativa en la previa de la FNE 2026. Como cada año, estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas en una jornada marcada por la emoción, el encuentro y el espíritu estudiantil.
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