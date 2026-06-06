Luisina Chamorro es la Representante del Colegio Olga Aredez por la FNE 2026

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y el Colegio Secundario N°59 Olga Aredez, llevó a cabo en la noche del viernes su Elección a Representante donde coronó a Luisina Chamorro como la flamante soberana.
FNE 2026: las estudiantes elegidas en la Elección del Colegio Olga Aredez
- Representante 2026: Luisina Chamorro
- 1P: Morena Cañari
- 2P: Guadalupe López
- 1° DH: Tamara Garay
- 2° DH: Antonela Gómez
En tanto, Aarón Vedia también fue proclamado como el Chico 10, otorgándole la posibilidad de competir en septiembre en la Elección Provincial que se lleva adelante en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.