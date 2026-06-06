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6 de junio de 2026 - 17:34
Jujuy.

Luisina Chamorro es la Representante del Colegio Olga Aredez por la FNE 2026

La FNE 2026 sumó un nuevo nombre: Luisina Chamorro fue elegida como la Representante del Colegio Secundario N°59 Olga Aredez.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Luisina Chamorro - Representante Colegio Olga Aredez

Luisina Chamorro - Representante Colegio Olga Aredez

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y el Colegio Secundario N°59 Olga Aredez, llevó a cabo en la noche del viernes su Elección a Representante donde coronó a Luisina Chamorro como la flamante soberana.

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  • Representante 2026: Luisina Chamorro
  • 1P: Morena Cañari
  • 2P: Guadalupe López
  • 1° DH: Tamara Garay
  • 2° DH: Antonela Gómez

En tanto, Aarón Vedia también fue proclamado como el Chico 10, otorgándole la posibilidad de competir en septiembre en la Elección Provincial que se lleva adelante en Ciudad Cultural.

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