Luisina Chamorro es la Representante del Colegio Olga Aredez por la FNE 2026

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y el Colegio Secundario N°59 Olga Aredez, llevó a cabo en la noche del viernes su Elección a Representante donde coronó a Luisina Chamorro como la flamante soberana.

Jujuy. FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante

FNE 2026. Suyay Depardo es la Representante 2026 del Colegio La Salle

En tanto, Aarón Vedia también fue proclamado como el Chico 10, otorgándole la posibilidad de competir en septiembre en la Elección Provincial que se lleva adelante en Ciudad Cultural.

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