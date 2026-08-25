Durante agosto fallece casi el doble de adultos mayores que en otros meses en Jujuy

Durante agosto, la cantidad de fallecimientos de adultos mayores en Jujuy alcanza casi el doble de lo registrado habitualmente en otros meses del año , según explicó el doctor Pablo Jure , quien vinculó esta situación con las condiciones climáticas características de esta época.

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“Agosto es siempre un mes bastante complejo para nosotros” “Agosto es siempre un mes bastante complejo para nosotros”

Señaló Jure y recordó el conocido dicho popular que sostiene que “si pasamos agosto tenemos un año más de vida”.

Según detalló, las condiciones climáticas de este período tienen una mayor incidencia sobre las personas de edad avanzada.

“El fenómeno climático de agosto influye mucho en la tercera edad, en los adultos mayores, donde se registra una mayor mortalidad y morbilidad”, explicó.

Entre dos y cinco fallecimientos diarios de adultos mayores

Jure indicó que actualmente se registra un promedio de entre dos y cinco fallecimientos por día de adultos mayores en toda la provincia.

“Nos toca ir a hacer las constataciones, lamentablemente, y es un promedio prácticamente del doble de los otros meses” “Nos toca ir a hacer las constataciones, lamentablemente, y es un promedio prácticamente del doble de los otros meses”

De acuerdo con sus declaraciones, el incremento se observa especialmente durante agosto, un período en el que las condiciones ambientales pueden afectar con mayor intensidad a las personas mayores.

Más de 340 asistencias durante las coberturas sanitarias

Además de las intervenciones habituales, durante agosto hubo una importante demanda vinculada con eventos y actividades desarrolladas en distintos puntos de la provincia.

Jure explicó que el incremento de asistencias no estuvo relacionado principalmente con episodios de viento Norte, sino con la gran cantidad de coberturas sanitarias solicitadas por organismos públicos y actividades privadas.

Durante el mes se realizaron 105 coberturas sanitarias, en las que se contabilizaron 341 asistencias y 12 derivaciones.

“Jujuy se está moviendo mucho y entre cada una de las actividades nos piden cobertura sanitaria. Mientras podemos, las vamos realizando” “Jujuy se está moviendo mucho y entre cada una de las actividades nos piden cobertura sanitaria. Mientras podemos, las vamos realizando”

El sistema trabaja cerca del 90% de su capacidad

Otro de los puntos señalados por Jure fue la elevada demanda que afronta actualmente el personal sanitario.

Según precisó, el sistema está trabajando aproximadamente al 90% de su capacidad operativa, situación que genera una importante exigencia sobre los equipos.

“Los chicos prácticamente no descansan”, indicó.

La central cuenta con 10 ambulancias y una unidad de neonatología, mientras que el sistema registra alrededor de 150 atenciones. Cada ambulancia puede realizar entre 10 y 15 intervenciones, dependiendo de la duración y complejidad de cada caso.

Jure explicó que una atención puede extenderse entre una y dos horas, especialmente cuando requiere una posterior derivación.

Preocupa el aumento de los siniestros con motos

Durante agosto también se detectó un crecimiento de la siniestralidad vial dentro de las ciudades, especialmente en hechos protagonizados por motociclistas.

Jure aclaró que el incremento de los accidentes se observa principalmente en calles, puentes y zonas urbanas, mientras que en las rutas preocupa especialmente la mortalidad asociada a los siniestros.

“Moto contra moto, moto contra bicicleta, moto contra auto, caídas y derrapes. La enorme cantidad generalmente tiene implicadas a las motos” “Moto contra moto, moto contra bicicleta, moto contra auto, caídas y derrapes. La enorme cantidad generalmente tiene implicadas a las motos”

Según explicó, el aumento de estos episodios se convirtió en uno de los principales motivos de preocupación para los equipos de emergencia durante las últimas semanas.