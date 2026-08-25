Hepatitis A: ya son 13 los casos confirmados en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta actualizó la situación epidemiológica de las enfermedades bajo vigilancia y confirmó un nuevo caso de hepatitis A en Capital, por lo que el acumulado provincial ascendió a 13 casos.
Los datos corresponden a la Semana Epidemiológica 31 (SE 31), comprendida entre el 2 y el 8 de agosto.
San Martín concentra la mayoría de los casos de hepatitis A
Según el reporte oficial, el departamento San Martín concentra el 61,5% de los casos registrados, con ocho notificaciones.
La distribución provincial se completa con tres casos en Capital, uno en Cafayate y uno en Rivadavia.
Además, permanecen bajo estudio dos casos sospechosos, correspondientes a personas de La Caldera y Rosario de Lerma.
Desde Salud Pública recordaron que entre las principales medidas preventivas se encuentran la vacunación al año de vida y el lavado frecuente de manos.
Varicela y enfermedades zoonóticas
El informe epidemiológico también detalló la situación de otras patologías bajo vigilancia.
En el caso de la varicela, durante la SE 31 se notificaron dos nuevos casos y el acumulado provincial llegó a 303.
Entre las enfermedades zoonóticas y eventos vinculados se registraron:
- 21 nuevos accidentes potencialmente rábicos, con un total de 575 en el año.
- Una nueva picadura de alacrán, con un acumulado de 272.
- Un caso de araneísmo, alcanzando 14 casos acumulados.
- Un nuevo caso de hidatidosis, con un total de 18.
Más de 33 mil casos acumulados de diarrea aguda
Entre las enfermedades transmitidas por alimentos, el reporte contabilizó 688 casos de diarrea aguda durante la Semana Epidemiológica 31.
De esta manera, el acumulado provincial ascendió a 33.775 casos.
Virus respiratorios: influenza, bronquiolitis y neumonía
El seguimiento de enfermedades respiratorias mostró 448 casos de Enfermedad Tipo Influenza en la última semana informada, con un acumulado de 19.819.
También se contabilizaron 198 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, alcanzando 4.818 desde el inicio del año.
En cuanto a la neumonía, se notificaron 215 casos durante la SE 31 y el total acumulado llegó a 5.490.
Leishmaniasis cutánea
Finalmente, entre las enfermedades dermatológicas de interés sanitario se notificaron dos nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana.
El acumulado provincial de esta enfermedad se ubica en 12 casos.
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