Murió en una cárcel de Salta José "Jota" Figueroa, condenado por el femicidio de Mercedes Kvedaras

Uno de los episodios policiales más impactantes y dolorosos de los últimos años en Salta tuvo en las últimas horas un desenlace definitivo , esta vez dentro del ámbito penitenciario . El abogado José “Jota” Figueroa había sido condenado el 30 de abril de 2026 a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras.

Fue hallado muerto dentro de su celda en la Cárcel de Villa Las Rosas , donde permanecía detenido cumpliendo la máxima pena contemplada por la legislación penal.

Aunque fuentes oficiales confirmaron la muerte de Figueroa , todavía no trascendieron detalles sobre cómo ocurrió el fallecimiento ni qué circunstancias lo rodearon. Por el momento, la única información aportada por las autoridades indica que el cuerpo fue encontrado por otro interno en el patio interno del Pabellón F .

El desenlace fatal se produjo en medio de un escenario atravesado por la compleja situación personal y judicial del condenado, sus antecedentes vinculados con la salud mental y distintos elementos que ya habían sido incorporados a la investigación . El día en que cometió el femicidio de su esposa en el exclusivo country El Tipal , Figueroa también habría realizado un intento de suicidio .

Después de asesinar a Kvedaras, Figueroa se habría provocado profundas lesiones con un cuchillo en los brazos y el cuello, situación que obligó a trasladarlo de inmediato al Hospital San Bernardo. En ese centro de salud, la atención médica de urgencia logró mantenerlo con vida y posteriormente quedó formalmente bajo la órbita de la Justicia de Salta.

Debido a este antecedente de violencia autoinfligida, el condenado contaba durante su reclusión con acompañamiento profesional y seguimiento psicológico de manera continua, dispuesto por las autoridades del establecimiento penitenciario. Sin embargo, pese a estas medidas de asistencia y supervisión, no se logró impedir el trágico desenlace.

El fallo emitido a fines de abril de 2026 por la Justicia de Salta había puesto punto final al juicio oral, al determinar que Figueroa era culpable y responsable del femicidio de Kvedaras, en un caso que provocó una profunda conmoción entre los habitantes de toda la provincia.

Tras el fallecimiento del condenado, el proceso judicial queda extinguido por su muerte, poniendo de esta manera un cierre definitivo a la causa y al trágico episodio que tuvo como escenario final una celda de la cárcel.

El comunicado del Servicio Penitenciario de Salta

El Servicio Penitenciario de Salta comunicó que durante la tarde de este 24 de agosto murió José Eduardo Figueroa, quien se encontraba detenido en el pabellón “F” de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas.

Según los primeros datos aportados por el organismo, el personal penitenciario recibió una alerta sobre la situación, acudió rápidamente al lugar y puso en marcha el protocolo de emergencia previsto para este tipo de casos.

El equipo de salud intervino en el lugar y le proporcionó asistencia inicial, tras lo cual se resolvió derivarlo en ambulancia al Hospital San Bernardo para que recibiera atención especializada. Pese al operativo desplegado, el fallecimiento del interno fue confirmado posteriormente.

De forma inmediata, se activaron los procedimientos de seguridad previstos y se notificó a la Fiscalía Penal N.º 2 y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes junto con los organismos competentes.

Además, las autoridades informaron al abogado particular del interno sobre lo ocurrido y comenzaron las gestiones necesarias para contactar y notificar a sus familiares. Figueroa permanecía detenido bajo una pena de prisión perpetua, establecida en primera instancia tras ser hallado responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo contra Mercedes Jiménez Kvedaras.

Por el momento, las causas y condiciones en las que ocurrió el fallecimiento permanecen bajo investigación. En paralelo, el Servicio Penitenciario abrió un expediente administrativo para reconstruir lo sucedido, establecer las circunstancias del episodio y revisar las medidas y protocolos aplicados durante el procedimiento.

Golpes, asfixia y el infierno a puertas cerradas en El Tipal

El 4 de agosto de 2023, el femicidio de Mercedes Kvedaras quebró la tranquilidad del exclusivo country El Tipal, que quedó convertido en el escenario de un brutal crimen.

Los estudios forenses determinaron que Figueroa atacó salvajemente a su esposa, sometiéndola a una violenta golpiza que la dejó gravemente incapacitada y sin posibilidad de pedir ayuda o buscar auxilio.

El atacante no le dio posibilidad de defenderse ni de reaccionar y continuó con la agresión hasta causarle la muerte a Mercedes. La víctima sufrió una asfixia mecánica de extrema violencia, que finalmente desencadenó un paro cardiorrespiratorio fatal.

Los especialistas de Criminalística que realizaron las pericias en la vivienda fueron contundentes respecto de la escena: la brutalidad del ataque habría impedido que la mujer pudiera oponer una resistencia efectiva antes de fallecer.

Un juicio oral donde la ciencia acorraló las coartadas de la defensa

El juicio oral y público, realizado en abril de este año en los tribunales de Salta, estuvo atravesado por una contundente presentación de pruebas, a través de la cual la Fiscalía fue cuestionando y debilitando los planteos formulados por la defensa.

A lo largo de varias jornadas de audiencias que mantuvieron en vilo a la provincia, declararon médicos especialistas, se incorporaron evidencias biológicas y se exhibieron actas correspondientes a las inspecciones del lugar. Todo ese material terminó contradiciendo las versiones que intentaban presentar el hecho como un ataque repentino o cometido de manera inconsciente.

Los resultados de la autopsia se convirtieron en uno de los elementos centrales durante el proceso judicial. Los forenses determinaron que la muerte se produjo por una privación de oxígeno de carácter traumático e irreversible y, además, exhibieron ante los jueces las lesiones y marcas compatibles con intentos de defensa que presentaba el cuerpo de Mercedes.

Del mismo modo, el registro fotográfico y la documentación elaborada durante el operativo policial permitieron reconstruir la dramática escena: los agentes encontraron a Mercedes sin vida en el interior de su vehículo, mientras que Figueroa permanecía junto al auto, gravemente herido y perdiendo sangre, al lado del arma blanca que habría utilizado para provocarse lesiones en el cuello y los brazos.

Frente al peso de la evidencia científica y a la solidez de la acusación presentada por la Fiscalía, el 30 de abril de 2026 el tribunal resolvió de manera unánime condenar a José Figueroa a prisión perpetua. Los jueces lo encontraron responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y cometido en un contexto de violencia de género.