Crimen de Nora Borda en Alto Comedero: la audiencia sigue sin fecha confirmada

Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo

Policiales. Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo

Policial. Presunto femicidio en Alto Comedero: asesinaron a una mujer y detuvieron a un hombre

Fuentes , confirmaron a Todojujuy que el detenido permanece hospitalizado y que, mientras continúe en esa situación, no podrá concretarse la audiencia.

La realización de la audiencia dependerá de la evolución del estado de salud del acusado y de que se encuentre en condiciones de participar de la diligencia judicial. De esta manera, la fecha continúa sujeta a confirmación. Una vez que pueda desarrollarse, la Fiscalía comunicará formalmente la acusación y los elementos reunidos hasta el momento dentro de la causa.

La autopsia al cuerpo de Nora Borda ya fue realizada y aportó nuevos datos a la investigación. Según la información brindada, la mujer habría recibido tres heridas con un arma blanca. Una de ellas fue la lesión letal que le provocó una importante pérdida de sangre.

El resultado de la pericia será incorporado al expediente junto con los testimonios, las evidencias secuestradas y las restantes medidas ordenadas por la Fiscalía.

El ataque dentro de la vivienda

De acuerdo con las primeras actuaciones, Chazarreta se encontraba conversando con Nora dentro del inmueble cuando, por razones que todavía son materia de investigación, tomó un cuchillo y comenzó a atacarla.

La mujer sufrió numerosas heridas en distintas zonas del torso y del cuerpo. La gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento pocos minutos después, pese al pedido de asistencia realizado por familiares.

Una testigo había contado que uno de los hombres que estaba en la propiedad salió corriendo para solicitar ayuda mientras la expareja de Nora intentaba frenar al atacante.

“Llegó a mi casa desesperado y gritando. Llamamos a la Policía y a la ambulancia”, relató la familiar después del hecho.

La misma mujer señaló que no ingresó a la vivienda porque escuchaba gritos y porque el ahora detenido se encontraba alterado.

“Yo no quise entrar porque estaba mi otro primo gritando como loco. No lo podían calmar”, manifestó.

Qué determinó la autopsia

La autopsia practicada al cuerpo de Nora Beatriz Borda confirmó que presentaba múltiples heridas punzocortantes, aunque se aguardan los datos finales.

Según fuentes vinculadas con la investigación, varias de esas lesiones alcanzaron órganos vitales y fueron determinantes para provocar su muerte.

Los resultados forenses serán incorporados al expediente junto con las declaraciones testimoniales, las pericias realizadas en la vivienda y los demás elementos reunidos durante las primeras horas de la causa.

El entorno familiar de la víctima

Nora tenía 47 años, era madre de un niño de 8 y vivía en el inmueble junto con el menor, su expareja y familiares de este último.

De acuerdo con el testimonio brindado por una familiar, Nora y su expareja ya no mantenían una relación sentimental, pero continuaban compartiendo la vivienda debido a dificultades para encontrar otro lugar donde residir.

“Ellos estaban separados, pero como no encontraban alquiler, convivía la mujer con su hijo en la casa de mi primo y sus hermanos”, explicó.

La testigo también aseguró que, hasta el momento del ataque, no habían advertido conflictos graves dentro de la vivienda.

“Ellos se llevaban bien, no había problemas en la convivencia. No sé qué habrá pasado por la cabeza”, sostuvo.

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