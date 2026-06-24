Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo

Canal 4 y Todojujuy lograron conseguir testimonios de gran importancia para la causa y la reconstrucción de lo sucedido en la noche del martes en una vivienda de calle Tte. Vásquez de Alto Comedero donde murió Nora Beatriz Borda, de 48 años. El hecho es investigado como un presunto femicidio y la causa está a cargo del fiscal Andrés La Villa.

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Jimena, prima de los tres hombres que vivían en el domicilio , relató que la víctima compartía la casa con su hijo de 8 años, su expareja y dos hermanos de este último . Según su testimonio, uno de los ex cuñados habría atacado a la mujer con un arma blanca.

La testigo explicó que uno de sus primos salió de la vivienda en busca de ayuda cuando comenzó el ataque. “Mi primo salió corriendo, llegó a mi casa desesperado y gritando. Llamamos a la Policía y a la ambulancia”, contó Jimena.

Según su relato, mientras uno de los hermanos pedía auxilio, la expareja de Nora intentaba detener al atacante dentro del domicilio.

"Llegó a mi casa desesperado y gritando" "Llegó a mi casa desesperado y gritando"

Según el relato de Jimena, prima de los hombres, fue la expareja de Nora; hermano del atacante; quien se interpuso e intentó detenerlo. "El otro hermano fue a mi casa a pedir ayuda" explicó.

Jimena señaló que no ingresó a la casa porque escuchaba gritos y porque su primo, el hombre que posteriormente quedó detenido, estaba fuera de sí.

“Yo no quise entrar porque estaba mi otro primo gritando como loco. No lo podían calmar” “Yo no quise entrar porque estaba mi otro primo gritando como loco. No lo podían calmar”

Embed - PRESUNTO FEMICIDIO EN ALTO COMEDERO: EL RELATO DE UNA FAMILIAR

Compartían la vivienda en Alto Comedero pese a estar separados

La testigo aclaró que Nora y su expareja ya no mantenían una relación sentimental, pero continuaban viviendo bajo el mismo techo por dificultades para conseguir otro lugar.

“Ellos estaban separados, pero como no encontraban alquiler, convivía la mujer con su hijo en la casa de mi primo y sus hermanos”, sostuvo.

Según Jimena, la convivencia entre las personas que habitaban el inmueble era aparentemente normal y no se habían registrado conflictos ni situaciones que llamaran la atención.

“Ellos se llevaban bien, no había problemas en la convivencia. No sé qué habrá pasado por la cabeza”, expresó.

El detenido es uno de sus ex cuñados

El hombre señalado como autor del ataque es uno de los hermanos de la expareja de Nora. Permanece detenido y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Jimena indicó que el acusado había mostrado en los últimos tiempos interés por la religión y que solía leer la Biblia.

“Mi primo venía leyendo la Biblia, la palabra de Dios. No sé qué le pasó”, dijo. “Mi primo venía leyendo la Biblia, la palabra de Dios. No sé qué le pasó”, dijo.

Ese testimonio forma parte del contexto familiar aportado por la testigo, aunque no permite explicar el motivo del ataque. El móvil deberá ser determinado por la Fiscalía mediante pericias, declaraciones y otras medidas investigativas.

El hijo de la víctima estaba en la vivienda

La mujer vivía junto a su hijo menor de edad, quien también se encontraba en el domicilio.

Por tratarse de un niño, corresponde preservar su identidad, su situación personal y cualquier dato relacionado con su salud.

Después del hecho, el menor quedó al cuidado de familiares mientras se desarrollan las actuaciones judiciales y las medidas de contención correspondientes.

La investigación continúa

En el marco de las actuaciones, un hombre mayor de edad, cuñado de la víctima, fue detenido y permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Las primeras actuaciones fueron llevadas adelante por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, encabezada por el agente fiscal Andrés La Villa.

Posteriormente, la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien dispuso una serie de medidas investigativas tendientes a determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Lo más importante

Nora Beatriz Borda murió tras ser atacada con un arma blanca.

El hecho ocurrió en una vivienda de Aeroparque, Alto Comedero.

La causa está a cargo del fiscal Andrés La Villa.

Un ex cuñado de la víctima permanece detenido.

La expareja de Nora intentó frenar a su hermano durante el ataque.

Otro de los hermanos salió de la casa para buscar ayuda.

Jimena, prima de los hombres, aportó su testimonio.

La víctima convivía con su hijo, su expareja y dos ex cuñados.

El móvil del ataque todavía es materia de investigación.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que atraviesa una situación de este tipo, podés pedir ayuda. Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que atraviesa una situación de este tipo, podés pedir ayuda.

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