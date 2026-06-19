Femicidio de Agostina Vega: Soledad Andreani se negó a declarar y sostuvo su "inocencia"

Soledad Andreani, la tercera persona detenida en el marco de la investigación por el crimen de Agostina Vega , optó por no prestar declaración ante la Justicia y rechazó las acusaciones que pesan en su contra.

Soledad Andreani , señalada como la tercera detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega, rechazó los cargos que se le atribuyen y decidió no declarar este viernes ante la Justicia.

La mujer está imputada por el delito de encubrimiento agravado en la causa que investiga el crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.

La audiencia tuvo lugar durante la mañana en la Fiscalía. Los investigadores aguardaban el testimonio de Andreani para intentar avanzar sobre su presunta intervención en el caso, pero la acusada solo negó las imputaciones y decidió no contestar preguntas.

En relación con el secreto de sumario, las partes esperan la resolución del fiscal Garzón, quien deberá definir si mantiene o deja sin efecto la medida extraordinaria dispuesta días atrás para permitir el acceso al expediente.

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En tanto, este viernes los pesquisas volvieron a allanar el domicilio del principal imputado. Se espera conocer el resultado de la pericia multidisciplinaria a la que se sometió días atrás.

Para la fiscalía, Andreani habría actuado en favor de su amigo para desviar el foco de la investigación y salvarlo de la grave acusación que ahora pesa sobre él.

Femicidio de Agostina Vega: cómo sigue la investigación

La causa continúa enfocada en reconstruir los movimientos posteriores al crimen y en analizar las pruebas reunidas. Una de las líneas de investigación apunta a que Andreani habría proporcionado un Ford Ka negro que, según la hipótesis de la Fiscalía, Claudio Barrelier habría utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

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También se evalúan registros audiovisuales que la muestran junto al principal acusado después del hecho.

La situación judicial de Claudio Gabriel Barrelier, señalado como principal acusado, se agravó luego de que también se negara a declarar.

La Fiscalía reformuló la acusación contra el imputado y pasó a considerarlo responsable de un homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y femicidio, una figura que contempla la violencia ejercida contra la adolescente en un contexto de género.

Otro de los imputados es Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien declaró el jueves. Acusado también por encubrimiento agravado, sostuvo que es “inocente” y, de acuerdo con su defensa, adelantó que ampliará su testimonio durante la próxima semana.

La investigación sostiene que el hombre residía en la vivienda del barrio Cofico donde se habría cometido el crimen.