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9 de agosto de 2026 - 17:30
Flagelo.

Niños y adolescentes de Jujuy llaman a la Línea 102 por situaciones de maltrato

Desde la Secretaría de Niñez señalaron que los propios chicos recurren a la Línea 102 para pedir ayuda, mientras crece la participación de vecinos y la comunidad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Maltrato infantil (foto ilustrativa).

Maltrato infantil (foto ilustrativa).

Niños, niñas y adolescentes de Jujuy se comunican con la Línea 102 para contar situaciones de maltrato que atraviesan ellos mismos o que afectan a otras personas. Así lo explicaron Mariana Gloss, directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y Marta Iriarte, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, durante una entrevista con Canal 4.

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Las funcionarias destacaron que los chicos utilizan distintas vías para pedir ayuda y que también aumentó el involucramiento de vecinos y miembros de la comunidad que advierten posibles vulneraciones de derechos.

Los propios chicos piden ayuda

Maltrato infantil hacia niños, niñas y adolescentes.

Maltrato infantil hacia niños, niñas y adolescentes.

Los chicos llaman, se comunican y muchas veces lo hacen por mensaje de texto”, explicaron durante la entrevista. Las comunicaciones pueden estar relacionadas con situaciones que los afectan directamente o con casos de maltrato hacia terceros.

Desde el organismo provincial remarcaron que se trabaja de manera permanente en la concientización para que la sociedad no permanezca ajena ante estas situaciones.

Se está trabajando muchísimo en la concientización, en involucrarse y comunicar. Tenemos al vecino y a la comunidad que ven una situación y actúan”, señalaron.

La diferencia entre comunicar y denunciar

Las autoridades aclararon que la Línea 102 es un espacio de escucha, contención y abordaje, pero no reemplaza a una denuncia policial.

La denuncia se realiza en la Policía y la comunicación de la situación se hace en la Línea 102”, precisaron. Cuando existe la posibilidad de que se haya cometido un delito, la investigación corresponde a la Policía y a la Fiscalía.

En cambio, los equipos de Niñez intervienen en la contención y protección del niño, niña o adolescente a partir de la información recibida.

Nosotros trabajamos en la contención y en el abordaje de la situación que se presenta a partir de un llamado o de un mensaje”, indicaron.

Un servicio disponible todo el año

La Línea 102 funciona las 24 horas, todos los días del año, y está especialmente destinada a niños, niñas y adolescentes que necesiten hablar, pedir ayuda o expresar alguna inquietud.

Es un espacio de escucha. Del otro lado hay un equipo preparado para contener la situación que se presente”, destacaron las funcionarias. Además, señalaron que la cantidad y el tipo de comunicaciones pueden variar según la época del año y las distintas zonas de la provincia.

“La protección es una responsabilidad de todos”

Desde la Secretaría de Niñez insistieron en que la protección de los derechos de las infancias no depende únicamente de los organismos estatales. “La protección de los derechos de los niños es una corresponsabilidad del Estado provincial y de toda la sociedad”, expresaron.

En ese sentido, apelaron a la solidaridad y al compromiso de quienes detecten posibles situaciones de violencia, abandono o vulneración de derechos.

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