Buscan más familias jujeñas para cuidar de manera temporal a niños con derechos vulnerados

Cuando un niño, niña o adolescente debe ser separado de su familia por una situación de vulneración de derechos, el objetivo es que pueda transitar ese proceso en un hogar y no en una institución. Con ese propósito, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy mantiene abierta la convocatoria para sumar nuevos hogares al programa "Familias que Cuidan" .

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Actualmente hay tres familias inscriptas en la provincia, dos de ellas con niños bajo su cuidado. Sin embargo, desde el organismo remarcaron que buscan ampliar el registro para poder dar respuesta a las distintas situaciones que se presentan y garantizar un entorno familiar de protección.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte , explicó que las familias de acogimiento reciben de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados. "Cuando hay niños a quienes se les vulneran los derechos, por medio de una medida excepcional podemos pedir a familias que cuidan que los tengan durante tres meses, plazo que puede extenderse hasta seis meses", señaló.

La funcionaria aclaró que se trata de un cuidado temporal y que los niños mantienen vínculos con su familia de origen, mientras el Estado trabaja para restituir sus derechos. "Son niños que tienen familia y que, por alguna razón, fueron alejados para protegerlos", precisó.

Adopción en Jujuy.

Buscan evitar que los niños sean alojados en instituciones

Desde la Secretaría explicaron que no existe una cantidad determinada de familias que se necesiten, ya que la demanda depende de las medidas excepcionales que se dictan en cada caso.

No obstante, el objetivo permanente es contar con la mayor cantidad posible de familias registradas, entrevistadas, capacitadas y evaluadas como aptas, de modo que, cuando un niño deba ser separado temporalmente de su entorno, pueda ser recibido por una familia de acogimiento y no en una institución.

¿Quiénes pueden ser "Familias que Cuidan"?

Las autoridades detallaron que pueden postularse personas solas, parejas o familias monoparentales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre ellos se encuentran:

Tener entre 25 y 75 años .

. No estar inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.

No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios.

No registrar antecedentes penales.

Contar con un buen estado de salud.

"Uno de los requisitos para ser Familia que Cuida es no estar inscripto en el registro de adoptantes. Muchas personas creen que es un paso previo para adoptar y no es así", explicó Iriarte.

También deben estar preparados para recibir hermanos

La directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss, indicó que antes de incorporar una familia al programa se realiza un proceso de entrevistas y evaluaciones a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y trabajadores sociales.

Además, cuando los niños tienen hermanos, la prioridad es que puedan permanecer juntos. "Lo más importante es que el niño se sienta cuidado y protegido. Si hay hermanitos, tratamos de que la familia tenga la voluntad de recibirlos a ambos", afirmó.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicada en Senador Pérez 581, o completar el formulario disponible a través del portal oficial del Gobierno de Jujuy.

Desde el organismo remarcaron que el cuidado de las infancias es una responsabilidad compartida y convocaron a más familias jujeñas a sumarse al programa para ofrecer un espacio seguro y de contención a niños y adolescentes que atraviesan situaciones complejas.