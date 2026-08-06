Caso Agostina Vega: la querella pidió detener a 5 allegados de Barrelier y apunta su entorno

La causa que investiga la muerte de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que se solicitara oficialmente la detención de cinco personas relacionadas con el círculo cercano de Barrelier , señalado como el principal sospechoso del caso.

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El pedido fue realizado por la querella que representa al padre de la víctima y se sostiene en la hipótesis de que familiares y personas allegadas al acusado podrían haber intervenido en el lugar del hecho con el objetivo de alterar la escena y retirar u ocultar elementos considerados relevantes para la investigación judicial .

La información fue ratificada por la abogada Fernanda Alaniz durante una entrevista brindada al ciclo La Voz En Vivo , en la que detalló que la solicitud se presentó luego de la revisión del expediente y del estudio de nuevas evidencias obtenidas en la vivienda donde se produjo el hecho.

De acuerdo con lo expresado por la representante legal, existirían indicios suficientes para sostener que estas personas deberían ser, al menos, incorporadas formalmente a la investigación en calidad de imputadas por su presunta intervención posterior al crimen.

Dentro del grupo de personas cuya detención fue solicitada figuran la madre y la hermana de Barrelier, quienes, según la hipótesis de la querella, habrían realizado acciones llamativas dentro del domicilio antes del allanamiento concretado el 27 de mayo de 2026.

Para la representación legal de la familia de la víctima, tanto la forma en que se encontraba organizada la vivienda como las actitudes adoptadas por los allegados revelarían una posible maniobra conjunta destinada a modificar o acondicionar el lugar donde ocurrió el hecho.

Una escena del crimen "quirúrgica" en un entorno de abandono

Uno de los aspectos destacados durante la investigación está relacionado con la situación en la que se encontraba el domicilio cuando los especialistas realizaron las pericias correspondientes. Alaniz señaló que existía una marcada diferencia entre el estado general de la vivienda y el sector puntual donde, según las hipótesis del caso, se habría concretado la agresión contra Agostina.

"No podemos entender cómo vivían ahí; el inmueble era un basural por dentro, pero encontramos un espacio de la casa que era un 'quirófano' por lo pulcro y limpio que estaba cada rincón", puntualizó la abogada respecto a las sospechas de alteración de la escena.

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Desde la perspectiva de la querella, resulta poco probable que el principal acusado haya podido realizar por sí solo las tareas de limpieza detectadas, especialmente teniendo en cuenta las condiciones de deterioro y descuido que presentaba el resto del inmueble.

Para la representación de la víctima, este elemento fortalece la línea investigativa que sostiene que otras personas habrían ingresado a la vivienda con la intención de borrar posibles pruebas biológicas o cualquier indicio que pudiera comprometer a Barrelier antes de que los especialistas realizaran las pericias oficiales.

"Estamos hablando de una persona a la que la higiene no lo caracteriza", remarcó Alaniz para subrayar la anomalía del hallazgo.

Pericias acústicas: "Es imposible no haber escuchado nada"

Otro de los fundamentos centrales que sostiene la solicitud de detención está vinculado con los informes elaborados a partir de los análisis acústicos realizados por especialistas de la querella.

Según las conclusiones de esos estudios, el inmueble, pese a contar con una superficie considerable, presenta una distribución que favorece la propagación del sonido, al punto de ser comparado con una “caja de zapatos”, ya que los ruidos pueden escucharse con facilidad desde distintos sectores de la vivienda.

“Estratégicamente se ingresó al final de la propiedad y se podía escuchar la voz de todas las personas en distintos lugares; se escucha hasta el ruido de las canillas”, explicó la abogada Alaniz al referirse a las pruebas efectuadas en el domicilio.

Para la querella, este resultado contradice los testimonios aportados por los familiares que vivían en la propiedad, quienes habían asegurado no haber advertido gritos ni ruidos inusuales durante la noche en la que ocurrió el crimen.

Además, se incorporaron declaraciones de vecinos que viven aproximadamente a una cuadra del domicilio y que afirmaron haber percibido un grito durante la noche del hecho. Para la querella, esa circunstancia vuelve “imposible” que las personas que se encontraban dentro de la vivienda no hubieran advertido lo ocurrido. “Esta gente no dice todo lo que sabe”, sostuvo la abogada durante la entrevista.

Antecedentes y elevación a juicio

La querella incorporó también como elemento de análisis un episodio ocurrido en 2016, en el que Barrelier habría estado involucrado junto a su madre en un hecho delictivo. Para los representantes legales, ese antecedente permitiría advertir una posible modalidad de comportamiento compartida dentro del entorno familiar.

“No es ajeno a ellos cometer algún ilícito juntos”, manifestó Alaniz, aunque aclaró que no podía brindar detalles adicionales debido a la vigencia del secreto de sumario en la investigación actual.

En relación con los próximos pasos del expediente, la abogada expresó su respaldo a la labor del fiscal Raúl Garzón, a quien definió como “el capitán de este equipo”. Será el funcionario judicial quien deberá analizar tanto las solicitudes de detención como los nuevos elementos incorporados a la investigación para determinar cómo avanzar.

Agostina Vega.

De acuerdo con las previsiones de la querella, el proceso podría quedar concluido durante los próximos meses. “Si la justicia así lo quiere, la causa debería estar elevándose a juicio a finales de este año o principios del año que viene”, concluyó Alaniz.