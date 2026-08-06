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6 de agosto de 2026 - 10:16
Policiales.

Rescataron en Salta a una joven santiagueña que había sido secuestrada por su pareja

La víctima logró comunicarse con sus padres y pedir auxilio. Personal de Trata de Personas ubicó el domicilio donde se encontraba y se concretó el rescate.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La policía logró rescatar en Salta a una joven bandeña secuestrada por su pareja.

La policía logró rescatar en Salta a una joven bandeña secuestrada por su pareja.

Una joven de 19 años, oriunda del barrio La Isla, en La Banda (Santiago del Estero), fue puesta a salvo en Salta después de denunciar que sufría un presunto caso de violencia de género. Según su relato, su pareja la mantenía secuestrada y le había retirado el teléfono celular para evitar que pudiera comunicarse y solicitar auxilio.

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El procedimiento fue llevado a cabo a partir de un requerimiento de colaboración realizado por el Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos de la provincia, en cumplimiento de una disposición emitida por la Fiscalía de Género de La Banda.

Los padres de la joven radicaron la denuncia

Las actuaciones comenzaron cuando Oscar, de 67 años, y María Elena, de 46, padres de la joven, acudieron a la Comisaría Nº 13 para radicar una denuncia. Según manifestaron, su hija —quien presenta un retraso madurativo derivado de un problema de salud que atravesó durante su niñez— logró comunicarse con ellos para pedir ayuda, asegurando que su pareja la mantenía retenida contra su voluntad.

Según lo expuesto en la denuncia, la joven oriunda de La Banda había entablado contacto con el hombre acusado, de apellido Calpanchay, mediante las redes sociales. Luego de sostener una relación durante varios meses, tomó la decisión de trasladarse, hace cerca de tres meses, a la provincia de Salta para vivir junto a él en una vivienda situada sobre la calle Costa Brava, en el barrio Las Costas.

El caso comenzó a conocerse públicamente después de que, el martes, la joven consiguiera establecer contacto con sus padres para pedir ayuda en medio de una profunda crisis emocional. Entre lágrimas, les relató que su pareja la tenía retenida dentro de la vivienda, que sufría agresiones físicas cuando él consumía alcohol o algún tipo de sustancia y que sentía temor por su propia seguridad.

El acusado se había comunicado con la madre

Durante la investigación también se determinó que el hombre acusado se había puesto en contacto en varias oportunidades con la madre de la joven para hacerle consultas consideradas inapropiadas acerca de su hija. En un momento en que no era vigilada, la víctima logró compartir su ubicación geográfica.

A partir de ese dato, el fiscal Pedro Ibáñez dispuso la intervención inmediata del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos, que requirió con carácter urgente la colaboración de la Policía de Salta para ubicar a la joven, constatar su estado de salud y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

Una comitiva policial de Salta se dirigió hasta la vivienda indicada y allí localizó a la joven, quien permanecía encerrada. En el marco del operativo, los efectivos lograron ponerla a salvo y le brindaron la asistencia y el acompañamiento necesario.

El sospechoso le había sacado el celular a la joven

Durante las actuaciones, los agentes también establecieron que el sospechoso le había quitado el teléfono celular con la finalidad de evitar que pudiera comunicarse con sus familiares o pedir auxilio a las autoridades. Al momento del procedimiento, el acusado no se encontraba en el inmueble.

Luego del operativo que permitió ponerla a salvo, la joven fue derivada a la Comisaría Nº 16 de Grand Bourg, donde presentó formalmente una denuncia penal contra Calpanchay.

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