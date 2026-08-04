Quién es Victoria Cantero, la joven detenida por el crimen de su pareja en Chaco

El crimen de Matías Álvarez Guardia provocó una fuerte conmoción en la ciudad de Resistencia , en la provincia del Chaco , mientras la investigación concentra las sospechas sobre su pareja, Victoria Cantero , una joven con quien, según trascendió, mantenía una relación atravesada por reiterados episodios de violencia .

La mujer, de 25 años , continúa privada de su libertad mientras aguarda ser citada a declaración indagatoria en el marco de la causa que intenta esclarecer la muerte de Guardia . El joven falleció el domingo por la mañana luego de recibir una puñalada en el pecho .

Antes de ser arrestada por el homicidio de su pareja , un hombre de 29 años , Victoria Cantero mostraba con frecuencia distintos aspectos de su vida cotidiana a través de sus redes sociales . Sin embargo, tras el crimen, varias de esas publicaciones comenzaron a ser observadas desde otra perspectiva y cobraron un significado diferente a medida que trascendieron en las últimas horas.

De acuerdo con lo informado por Nuevodiarioweb , en su cuenta de Facebook compartía habitualmente fotografías de los servicios que ofrecía a sus clientas y aprovechaba la plataforma para difundir su emprendimiento . Ese contenido convivía con imágenes de viajes realizados a distintos lugares y momentos de su vida diaria junto a sus seres queridos .

En varias de esas publicaciones también podía verse a su hermano, Facundo Cantero, médico y, al mismo tiempo, mejor amigo de la víctima.

Fue Facundo quien llevó de urgencia a Matías Álvarez Guardia hasta el Hospital Julio C. Perrando durante la mañana del domingo, tras hallarlo gravemente herido. Sin embargo, el joven falleció apenas cuatro minutos después de su ingreso al centro de salud. Según se determinó, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

“Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la cuenta de una de sus redes y que empezaron a ser vistos desde otra dimensión.

Una relación marcada por presuntos episodios de violencia

Aunque esos mensajes habían sido publicados en diciembre del año pasado, la relación entre ambos arrastraba conflictos prácticamente desde sus comienzos. Sus perfiles en redes sociales fueron desactivados durante la tarde de este lunes.

La pareja estuvo unida durante cerca de dos años y medio, en un vínculo caracterizado por reiteradas rupturas y posteriores reconciliaciones. Personas cercanas a Matías señalaron que la relación estaba atravesada por situaciones de celos, conductas de control y hechos de violencia física que, según afirmaron, el joven prefería mantener en silencio.

Leticia Álvarez Guardia, hermana de la víctima, contó que Matías solía presentarse con raspones, moretones y distintas lesiones, aunque él explicaba que esas marcas eran consecuencia de enfrentamientos o peleas con otras personas.

“Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, contó.

Uno de los allegados entregó fotos en las que se observaba a la víctima con importantes lesiones en el rostro, además de los mensajes intercambiados a raíz de ese episodio. Entre las capturas difundidas aparece una conversación de WhatsApp en la que Julián Achinelli le consulta directamente a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

El control sobre la vida digital de Matías

Según relató Leticia, el nivel de control que Victoria Cantero ejercía sobre Matías también se extendía a su vida digital. Aseguró que ella administraba su teléfono celular y su cuenta de Instagram, realizaba publicaciones haciéndose pasar por él y conocía todas las contraseñas de acceso.

Luego del fallecimiento del joven, su perfil en redes sociales apareció completamente vacío y su teléfono nunca fue encontrado. Frente a esa situación, la familia pidió que la Justicia investigue el destino del dispositivo, ya que, de acuerdo con lo informado, permaneció encendido durante varias horas incluso después de que se confirmara la muerte de Matías.

El abogado Marco Molero, que tomó la representación legal de Victoria Cantero junto con Lucas Ignacio Bosch, sostuvo que encontró en su clienta a “una chica apagada, compungida y apesadumbrada, que no durmió en toda la noche”.

En declaraciones brindadas a este medio, Molero aseguró que su defendida no posee antecedentes judiciales: “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”. Asimismo, el letrado anticipó cuál podría ser la estrategia de la defensa: “No sé si la potencial mano ejecutora respondía a una agresión previa, no sé si el ataque de ella era una maniobra defensiva”.

La acusada será indagada por homicidio agravado

Mientras tanto, la fiscal Ana González de Pacce continúa con la recolección de declaraciones testimoniales para esclarecer la secuencia de los hechos. El episodio tuvo lugar durante la mañana del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, donde, según las primeras hipótesis, la pareja habría mantenido una fuerte discusión. En ese contexto, Álvarez Guardia sufrió una herida de arma blanca en la parte derecha del tórax.

Durante su primera exposición ante los investigadores, Victoria Cantero manifestó que había recibido un llamado telefónico de su hermano, quien le pidió que se dirigiera hasta ese domicilio.

Según su versión, al llegar al lugar encontró a su pareja tendida en la vereda con una grave herida. Sin embargo, a medida que progresaron las actuaciones iniciales de la causa, los pesquisas comenzaron a considerarla la principal sospechosa del hecho y dispusieron su detención.

Está previsto que este martes la acusada sea llevada a los tribunales para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se la investiga por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla como única sanción posible la prisión perpetua en caso de ser hallada culpable.