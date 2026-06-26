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26 de junio de 2026 - 14:32
Jujuy.

A dos meses del asesinato de Miguel Coria, marcharán en Tarija y Jujuy para pedir justicia

Familiares y organizaciones impulsaron actividades en Jujuy, Tarija y Tucumán para mantener viva la memoria de Miguel Coria. Su hermana pidió acompañar a las diversidades y evitar que otro hecho similar vuelva a ocurrir.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El pedido de la familia de Miguel Coria

Gabriela Coria, hermana de Miguel, habló al cumplirse 62 días del crimen y expresó el dolor que atraviesa la familia desde su asesinato.

“Día 62 sin mi hermano, le arrebataron la vida cruelmente, fue un asesino que no tuvo piedad, que lo hizo por odio porque mi hermano pertenecía a la comunidad LGTBQ+ una comunidad que es vulnerada”, manifestó. También señaló que la familia busca acompañar a quienes forman parte de las diversidades sexuales en Bolivia.

Queremos acompañar como familia a toda la diversidad sexual de Bolivia. Queremos acompañar como familia a toda la diversidad sexual de Bolivia.

Gabriela destacó el acompañamiento que Miguel recibió de su entorno y llamó a las familias a respaldar a sus hijos sin juzgarlos. “Como familia estuvimos al lado de Miguel, lo acompañamos, conocíamos sus metas, la familia hoy juega un rol fundamental”, expresó.

“Miguel tuvo un final trágico y cruel, hoy no solo venimos a pedir justicia por mi hermano ya que ayer se cumplieron dos meses, Miguel representa un sector de la sociedad y no queremos que vuelva a suceder, sean el escudo de sus hijos, no juzguen”, señaló.

Embed - GABRIELA CORIA - Harán marchas en Tarija y Jujuy pidiendo justicia por el asesinato de Miguel Coria

Marcha y acto en Tarija

Este viernes 26 de junio se realizará en Tarija, Bolivia, una gran marcha y un acto en memoria de Miguel Coria.

La concentración será a las 16 horas y el inicio está previsto aproximadamente para las 17. El recorrido comenzará en la Pasarela Fe y Alegría y continuará por la plaza principal Luis de Fuentes, la calle Domingo Paz y el Parque Bolívar.

Durante la actividad también se realizará el descubrimiento de una placa en memoria de Miguel.

Marcha en Jujuy

En Jujuy, la convocatoria será este sábado 2 7de junio en Plaza Belgrano: la concentración comenzará a las 16 y la movilización partirá a las 18, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo.

Las actividades se desarrollan bajo la consigna “Nuestras vidas importan: memoria, libertad y justicia”.

marcha Miguel Coria (1)

El asesinato de Miguel Coria en Tarija

Miguel Coria tenía 37 años, era oriundo de Jujuy y residía en Bolivia. Murió tras recibir una feroz golpiza en plena vía pública, en el centro de Tarija.

Por el hecho, un sospechoso permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 25 de abril en el barrio La Pampa, en la intersección de las calles Domingo Paz y O’Connor.

Vecinos alertaron a la Policía luego de advertir una discusión entre dos hombres que escaló rápidamente. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida sobre la calle y sin signos vitales. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona.

Miguel Ángel Coria
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De la discusión a la golpiza fatal

Según los primeros testimonios, la situación comenzó con un cruce verbal que derivó en una agresión directa. En ese contexto, el acusado reaccionó con extrema violencia.

Testigos señalaron que el hombre atacó a la víctima con golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza. La intensidad de la golpiza dejó al jujeño inconsciente y provocó su muerte en el lugar.

Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar de la escena, pero vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en cercanías de la plaza del estadio IV Centenario.

Minutos después, personal policial llegó al sector y concretó la aprehensión del acusado, quien fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

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