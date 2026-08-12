Clima en Jujuy: alertan por calor, sequía y falta de agua en la Puna

Clima en Jujuy: Los expertos del organismo público aclararon que ese pronóstico seco no descarta la ocurrencia de lluvias puntuales o eventos localmente intensos en esas zonas.

Jujuy y el N OA podría registrar temperaturas por encima de lo normal durante los próximos meses, según explicó el ingeniero Rafael Hurtado , docente de la Cátedra de Climatología de la Facultad de Ciencias Agrarias . El especialista analizó el pronóstico climático a largo plazo y advirtió que en Jujuy habrá que prestar especial atención a la situación de la Puna y la Quebrada.

Jujuy. Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas

Hurtado explicó que el Servicio Meteorológico Nacional realiza previsiones extendidas cada tres meses, tanto sobre la precipitación media como sobre la temperatura media. En ese análisis, una parte de Jujuy aparece sin pronóstico definido por la condición de sequía que atraviesa actualmente la región de la Puna, especialmente hacia el oeste provincial.

El ingeniero señaló que, en materia de temperaturas, el panorama para el norte argentino muestra una tendencia clara.

“Lo que se ha visto es que toda la región del noroeste va a tener temperaturas por arriba de lo normal” “Lo que se ha visto es que toda la región del noroeste va a tener temperaturas por arriba de lo normal”

Según detalló, si en una zona determinada la temperatura media habitual ronda los 15 grados, durante este período podría ubicarse por encima de ese valor. En ese sentido, remarcó que el comportamiento esperado no apunta a condiciones normales, sino a registros más elevados para la región.

Qué puede pasar con las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, Hurtado diferenció el comportamiento de distintas regiones. Indicó que la zona central y este de Jujuy aparecen dentro de parámetros normales, mientras que la Puna presenta una situación más compleja por el contexto de sequía.

El especialista también se refirió al fenómeno de El Niño, que podría influir de manera diferente según la región del país.

“Si El Niño va a estar tan fuerte como están diciendo, es probable que en la región pampeana precipite mucho, o por encima de lo normal” “Si El Niño va a estar tan fuerte como están diciendo, es probable que en la región pampeana precipite mucho, o por encima de lo normal”

Sin embargo, aclaró que en la región de la Puna el comportamiento suele ser distinto. Allí, según indicó, es probable que las precipitaciones estén por debajo de lo normal.

Preocupación por la Puna y la Quebrada

Hurtado remarcó que entre la región pampeana y la Puna existe una zona intermedia donde el comportamiento climático no siempre es tan claro desde el punto de vista estadístico. Por eso, sostuvo que habrá que seguir de cerca la evolución de las condiciones en los próximos meses.

“Tenemos que estar atentos en toda esa zona. Se tendría que ir previendo qué es lo que va a ocurrir en La Puna” “Tenemos que estar atentos en toda esa zona. Se tendría que ir previendo qué es lo que va a ocurrir en La Puna”

El punto central de preocupación está vinculado a la posible falta de agua. “Toda esa región de Quebrada y Puna es muy probable que falte agua, haya sequía”, advirtió.

Un escenario de contrastes

De acuerdo con el análisis del especialista, el país podría atravesar un escenario climático marcado por contrastes. Mientras que en la región pampeana y en la Mesopotamia podrían registrarse precipitaciones por encima de lo normal, en la Puna el panorama sería diferente, con menor presencia de lluvias y riesgo de sequía.

En Jujuy, el seguimiento estará puesto especialmente en las zonas de altura, donde la disponibilidad de agua resulta clave para las comunidades, la producción y las actividades cotidianas.

Lo que tenés que saber