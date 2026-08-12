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12 de agosto de 2026 - 07:02
SMN.

Clima en Jujuy: alertan por calor, sequía y falta de agua en la Puna

El ingeniero Rafael Hurtado anticipó que Jujuy y el NOA tendrá temperaturas superiores a lo normal durante los próximos meses.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Clima en Jujuy: Los expertos del organismo público aclararon que ese pronóstico seco no descarta la ocurrencia de lluvias puntuales o eventos localmente intensos en esas zonas.

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Hurtado explicó que el Servicio Meteorológico Nacional realiza previsiones extendidas cada tres meses, tanto sobre la precipitación media como sobre la temperatura media. En ese análisis, una parte de Jujuy aparece sin pronóstico definido por la condición de sequía que atraviesa actualmente la región de la Puna, especialmente hacia el oeste provincial.

Temperaturas por encima de lo normal

El ingeniero señaló que, en materia de temperaturas, el panorama para el norte argentino muestra una tendencia clara.

“Lo que se ha visto es que toda la región del noroeste va a tener temperaturas por arriba de lo normal” “Lo que se ha visto es que toda la región del noroeste va a tener temperaturas por arriba de lo normal”

Según detalló, si en una zona determinada la temperatura media habitual ronda los 15 grados, durante este período podría ubicarse por encima de ese valor. En ese sentido, remarcó que el comportamiento esperado no apunta a condiciones normales, sino a registros más elevados para la región.

Qué puede pasar con las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, Hurtado diferenció el comportamiento de distintas regiones. Indicó que la zona central y este de Jujuy aparecen dentro de parámetros normales, mientras que la Puna presenta una situación más compleja por el contexto de sequía.

El especialista también se refirió al fenómeno de El Niño, que podría influir de manera diferente según la región del país.

“Si El Niño va a estar tan fuerte como están diciendo, es probable que en la región pampeana precipite mucho, o por encima de lo normal” “Si El Niño va a estar tan fuerte como están diciendo, es probable que en la región pampeana precipite mucho, o por encima de lo normal”

Sin embargo, aclaró que en la región de la Puna el comportamiento suele ser distinto. Allí, según indicó, es probable que las precipitaciones estén por debajo de lo normal.

Preocupación por la Puna y la Quebrada

Hurtado remarcó que entre la región pampeana y la Puna existe una zona intermedia donde el comportamiento climático no siempre es tan claro desde el punto de vista estadístico. Por eso, sostuvo que habrá que seguir de cerca la evolución de las condiciones en los próximos meses.

“Tenemos que estar atentos en toda esa zona. Se tendría que ir previendo qué es lo que va a ocurrir en La Puna” “Tenemos que estar atentos en toda esa zona. Se tendría que ir previendo qué es lo que va a ocurrir en La Puna”

El punto central de preocupación está vinculado a la posible falta de agua. “Toda esa región de Quebrada y Puna es muy probable que falte agua, haya sequía”, advirtió.

Un escenario de contrastes

De acuerdo con el análisis del especialista, el país podría atravesar un escenario climático marcado por contrastes. Mientras que en la región pampeana y en la Mesopotamia podrían registrarse precipitaciones por encima de lo normal, en la Puna el panorama sería diferente, con menor presencia de lluvias y riesgo de sequía.

En Jujuy, el seguimiento estará puesto especialmente en las zonas de altura, donde la disponibilidad de agua resulta clave para las comunidades, la producción y las actividades cotidianas.

Lo que tenés que saber

  • El ingeniero Rafael Hurtado analizó el pronóstico climático para los próximos meses.
  • El NOA tendría temperaturas por encima de lo normal.
  • En Jujuy, la Puna aparece como una zona sensible por la sequía.
  • La parte central y este de la provincia se mantiene dentro de parámetros normales en precipitaciones.
  • El fenómeno de El Niño podría generar más lluvias en la región pampeana.
  • En la Puna, en cambio, podrían registrarse lluvias por debajo de lo normal.
  • Hurtado advirtió que en la Quebrada y Puna podría faltar agua.
  • Recomiendan seguir de cerca la evolución climática de los próximos meses.

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