Clima en Jujuy: alertan por calor, sequía y falta de agua en la Puna

Jujuy y el NOA podría registrar temperaturas por encima de lo normal durante los próximos meses, según explicó el ingeniero Rafael Hurtado, docente de la Cátedra de Climatología de la Facultad de Ciencias Agrarias. El especialista analizó el pronóstico climático a largo plazo y advirtió que en Jujuy habrá que prestar especial atención a la situación de la Puna y la Quebrada.
Hurtado explicó que el Servicio Meteorológico Nacional realiza previsiones extendidas cada tres meses, tanto sobre la precipitación media como sobre la temperatura media. En ese análisis, una parte de Jujuy aparece sin pronóstico definido por la condición de sequía que atraviesa actualmente la región de la Puna, especialmente hacia el oeste provincial.
Temperaturas por encima de lo normal
El ingeniero señaló que, en materia de temperaturas, el panorama para el norte argentino muestra una tendencia clara.
“Lo que se ha visto es que toda la región del noroeste va a tener temperaturas por arriba de lo normal” “Lo que se ha visto es que toda la región del noroeste va a tener temperaturas por arriba de lo normal”
Según detalló, si en una zona determinada la temperatura media habitual ronda los 15 grados, durante este período podría ubicarse por encima de ese valor. En ese sentido, remarcó que el comportamiento esperado no apunta a condiciones normales, sino a registros más elevados para la región.
Qué puede pasar con las lluvias
En cuanto a las precipitaciones, Hurtado diferenció el comportamiento de distintas regiones. Indicó que la zona central y este de Jujuy aparecen dentro de parámetros normales, mientras que la Puna presenta una situación más compleja por el contexto de sequía.
El especialista también se refirió al fenómeno de El Niño, que podría influir de manera diferente según la región del país.
“Si El Niño va a estar tan fuerte como están diciendo, es probable que en la región pampeana precipite mucho, o por encima de lo normal” “Si El Niño va a estar tan fuerte como están diciendo, es probable que en la región pampeana precipite mucho, o por encima de lo normal”
Sin embargo, aclaró que en la región de la Puna el comportamiento suele ser distinto. Allí, según indicó, es probable que las precipitaciones estén por debajo de lo normal.
Preocupación por la Puna y la Quebrada
Hurtado remarcó que entre la región pampeana y la Puna existe una zona intermedia donde el comportamiento climático no siempre es tan claro desde el punto de vista estadístico. Por eso, sostuvo que habrá que seguir de cerca la evolución de las condiciones en los próximos meses.
“Tenemos que estar atentos en toda esa zona. Se tendría que ir previendo qué es lo que va a ocurrir en La Puna” “Tenemos que estar atentos en toda esa zona. Se tendría que ir previendo qué es lo que va a ocurrir en La Puna”
El punto central de preocupación está vinculado a la posible falta de agua. “Toda esa región de Quebrada y Puna es muy probable que falte agua, haya sequía”, advirtió.
Un escenario de contrastes
De acuerdo con el análisis del especialista, el país podría atravesar un escenario climático marcado por contrastes. Mientras que en la región pampeana y en la Mesopotamia podrían registrarse precipitaciones por encima de lo normal, en la Puna el panorama sería diferente, con menor presencia de lluvias y riesgo de sequía.
En Jujuy, el seguimiento estará puesto especialmente en las zonas de altura, donde la disponibilidad de agua resulta clave para las comunidades, la producción y las actividades cotidianas.
Lo que tenés que saber
- El ingeniero Rafael Hurtado analizó el pronóstico climático para los próximos meses.
- El NOA tendría temperaturas por encima de lo normal.
- En Jujuy, la Puna aparece como una zona sensible por la sequía.
- La parte central y este de la provincia se mantiene dentro de parámetros normales en precipitaciones.
- El fenómeno de El Niño podría generar más lluvias en la región pampeana.
- En la Puna, en cambio, podrían registrarse lluvias por debajo de lo normal.
- Hurtado advirtió que en la Quebrada y Puna podría faltar agua.
- Recomiendan seguir de cerca la evolución climática de los próximos meses.
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