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8 de junio de 2026 - 16:03
Jujuy.

Asesinato de Ivo Torres: "Nunca más podré abrazar a mi hijo"

Tras la condena al autor del crimen, la madre de Ivo Torres se mostró consternada y reclamó justicia por el asesinato de su hijo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Reina, madre de Ivo Torres, aseguró que “este es el primer paso. Como madre, y aquí también junto con mis hijos, no vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por mi hijo” y aseguró que la disculpas de no alcanzan.

culpable Walter álvarez
Walter Álvarez culpable del asesinato de Ivo Torres

Walter Álvarez culpable del asesinato de Ivo Torres

“Eso no me basta, una disculpa a lo que haya pedido. Yo no lo voy a ver, nunca más podré abrazar a mi hijo. Tengo que aprender a vivir sin él, decir que nunca más él va a volver a casa. Para mí es muy doloroso. Él tendría que haber pensado antes de dispararle”.

Si bien admitió que la condena “un poco de alivio trae”, afirmó que “no me cura la herida de no volverlo a ver nunca más a mi hijito. Con esas balas que disparó, que dice que fue sin querer, porque él era un gendarme que ya está preparado”.

“Sí lo hizo queriendo, eso me da a mí como madre, yo siento el dolor”, dijo entre lagrimas Reina. “Él puede defenderse, él está, él siempre va a decir a su favor, pero mi hijito no está para que diga lo que era, cómo pasó”, subrayó.

Embed - Reina - Madre de Ivo Torres

El asesinato de Ivo Torres

El asesinato se cometió la mañana del 6 de febrero del 2025, en la zona de frontera quiaqueña. El joven transitaba por el barrio Praderas del Norte, sector sur de la ciudad fronteriza en moto, cuando fue divisado por efectivos de Gendarmería pertenecientes al Escuadrón 21.

Bajo la sospecha de un presunto delito, los gendarmes habrían iniciado una persecución para detenerlo. Durante el operativo, los agentes dispararon contra el motociclista y su vehículo. Torres murió en el acto, mientras que la moto habría recibido al menos cinco impactos de bala.

Las fuentes judiciales señalaron que la víctima era un ciudadano argentino de 22 años, oriundo de Barrancas. Aunque trascendió que podría estar transportando hojas de coca al momento del hecho, esta información no fue puntualizada.

Cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, tres hombres y una mujer, fueron detenidos, quienes estuvieron en el móvil durante la persecución y el asesinato de Ivo Torres. Walter Álvarez espero el juicio con prisión preventiva, ya que fue señalado como autor material de los disparos que dieron con la muerte del joven.

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