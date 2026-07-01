Melisa Heredia, madre de Agostina Vega , habló por primera vez después del hallazgo de los restos de la adolescente asesinada en Córdoba y dio detalles sobre el dolor que atraviesa su familia, la investigación y sus sospechas sobre las personas involucradas.

“Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó”, expresó en diálogo con TN. La mujer también se refirió al principal sospechoso de la causa, Claudio Barrelier , y pidió que reciba la pena máxima. “A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más” , manifestó.

Durante la entrevista, Heredia habló sobre el impacto que provocó el crimen en toda su familia y describió el dolor que atraviesan desde la desaparición y el posterior hallazgo de Agostina.

Habló la mamá de Agostina Vega Habló la mamá de Agostina Vega

“Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”, sostuvo.

La madre de la adolescente contó además que conocía a Barrelier y que lo consideraba una persona cercana. “Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija”, señaló.

La versión que daba el principal sospechoso

Heredia explicó que durante mucho tiempo creyó en la versión que Barrelier ofrecía a su entorno sobre una denuncia previa realizada por una mujer, quien había asegurado que el hombre la mantuvo secuestrada en su vivienda.

“Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que le habían hecho una cama política y nos quedamos con eso”, recordó. Sin embargo, sus sospechas comenzaron cuando un remisero se comunicó con ella y le informó dónde había dejado a la adolescente. “Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él”, indicó.

Claudio Barrelier.

Cuestionamientos a la actuación policial

La madre de Agostina cuestionó la respuesta policial durante las primeras horas posteriores a la desaparición y aseguró que entregó los datos del sospechoso desde el comienzo.

“Yo ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela”, remarcó. Heredia consideró que una reacción más rápida podría haber sido importante durante el inicio de la búsqueda.

La causa de Agostina Vega

Melisa sostuvo además que, según su interpretación, Barrelier no habría actuado solo y reclamó que se investigue a todo su entorno. “Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”, manifestó.

Agostina Vega fue hallada sin vida en Córdoba.

También habló sobre las personas detenidas por presunto encubrimiento. En relación con Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka secuestrado en el marco de la causa, aclaró que solo la había visto en dos oportunidades y que no tenía vínculo con ella.

Respecto de Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, expresó sus sospechas sobre el comportamiento que habría tenido durante la búsqueda. “Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé”, afirmó.